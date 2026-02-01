নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত সহিংসতা হতে পারে, আশঙ্কা পররাষ্ট্র উপদেষ্টার

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তবে তিনি বলেছেন, এসব আশঙ্কার মধ্যেও বাংলাদেশের মানুষ একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রত্যাশা করছে।
আজ রোববার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) ও ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনেই কোনো না কোনোভাবে সহিংসতা হয়েছে। বাস্তবতার দিক থেকে সেটি পুরোপুরি এড়ানো কঠিন হলেও এবারের নির্বাচনে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দায়িত্ব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।
অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার (ইউএনডিপি) এক প্রতিনিধি বলেন, নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বিশেষ করে ডিজিটাল পরিসরে নারী প্রার্থী ও নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তায় আরও জোর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে আজ কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম এই আবেদন করেন।১০ মিনিট আগে
সভায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্দেশে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ‘দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। আপনি দৃঢ় থাকলে কেউ সুযোগ নেবে না। তবে শুধু বল প্রয়োগ নয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।’১৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে এ পর্যন্ত ১৭৯টি অস্ত্র ও ১৯৪১ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ১ হাজার ৭৭৪ জনকে আটক করা হয়েছে।২৫ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ‘ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরাচারের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জাতি ১৬ বছর মুক্তির প্রহর গুনছিল। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান তাদের ফ্যাসিবাদের কবল থেকে আপাত মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে স্বৈরাচার সৃষ্টির পথ রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে