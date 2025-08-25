লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করলে পুরস্কার ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কথা জানান।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, একটি এলএমজি উদ্ধার করলে ৫ লাখ টাকা, এসএমজি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, চাইনিজ রাইফেল ১ লাখ টাকা এবং পিস্তল ও শর্ট গান উদ্ধার করলে ৫০ হাজার টাকা এবং প্রতিটি গুলি প্রতি ৫০৯ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তথ্যদাতার নাম পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে জানান তিনি।
গাজীপুরের পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ ব্যাপারে আইজিপি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। একই সঙ্গে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে ফলাফল দেখতে পাবেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, নিয়োগ বাণিজ্যে কোনো দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না। কেউ নিয়োগ চেয়ে টাকার লেনদেন করলে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন সাংবাদিকদের।
উপদেষ্টা আরও বলেন, তিনি চেয়ারে বসার পর থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কেউ যদি আত্মীয়তা এবং বন্ধুর পরিচয় কোন অনৈতিক সুবিধা নিতে চায়, তাঁকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য বলেন তিনি।
