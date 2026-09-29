দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত, দুই পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার এস এম মেহেদী হাসান ও শিল্প পুলিশ-২-এর সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রহমত উল্লাহ চৌধুরীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সরকার।
আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়। ২২ সেপ্টেম্বর দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন রাষ্ট্রপতি।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এস এম মেহেদী হাসানকে ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট এবং রহমত উল্লাহ চৌধুরীকে ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মেহেদী হাসানের বিরুদ্ধে পালানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক-দক্ষিণ) হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট থেকে কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত মেহেদী হাসান। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ইমেইলে যোগদানের নোটিশ পাঠানো হলেও তিনি সাড়া দেননি। এ ঘটনায় গত বছরের ১৯ জুন বিভাগীয় মামলা হয়। কারণ দর্শানোর নোটিশেরও জবাব দেননি তিনি।
অন্যদিকে অসুস্থতার কারণে ২০২৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে যান রহমত উল্লাহ। চিকিৎসক তাঁকে দুই মাস বিশ্রামের পরামর্শ দেন। ১১ এপ্রিল কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি ফেরেননি। একাধিকবার নোটিশ পাঠানো হলেও সাড়া দেননি। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁদের বরখাস্ত করা হয়।
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