রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ছিদ্দিকুরের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার ১৬ (সেপ্টেম্বর) দুদক প্রধান কার্যালয় থেকে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত হয়।
কমিশনের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন এসব তথ্য জানিয়েছেন।
রাজউক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, দায়িত্ব পালনকালে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসদাচরণের মাধ্যমে অজ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৩৬ কোটি ১৫ লাখ ৯৭ হাজার ৬৮৫ টাকার সম্পদ অর্জন করেন। এ ছাড়া নিজের নামে খোলা ৩৮টি ব্যাংক হিসাবে ৭৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৭ হাজার ৫২১ টাকা জমা ও ৭৫ কোটি ৬৫ লাখ ২৪ হাজার ৪৩৬ টাকা উত্তোলনসহ মোট ১৫১ কোটি ৩১ লাখ ২১ হাজার ৯৫৭ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পন্ন করেন।
এ ছাড়া তাঁর মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ১৯টি ব্যাংক হিসাবে ১৩ কোটি ১৬ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭ টাকা জমা ও ১৩ কোটি ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৩৭ টাকা উত্তোলনসহ মোট ২৬ কোটি ২৭ লাখ ৫ হাজার ৬৭৪ টাকার লেনদেন হয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের নামে ১৭৭ কোটি ৫৮ লাখ ২৭ হাজার ৬৩১ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করেছে দুদক।
দুদক মনে করছে, এসব অর্থ-সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তিনি রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত।
এ ঘটনায় দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার ১৬ (সেপ্টেম্বর) দুদক প্রধান কার্যালয় থেকে মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত হয়।
কমিশনের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন এসব তথ্য জানিয়েছেন।
রাজউক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, দায়িত্ব পালনকালে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অসদাচরণের মাধ্যমে অজ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৩৬ কোটি ১৫ লাখ ৯৭ হাজার ৬৮৫ টাকার সম্পদ অর্জন করেন। এ ছাড়া নিজের নামে খোলা ৩৮টি ব্যাংক হিসাবে ৭৫ কোটি ৬৫ লাখ ৯৭ হাজার ৫২১ টাকা জমা ও ৭৫ কোটি ৬৫ লাখ ২৪ হাজার ৪৩৬ টাকা উত্তোলনসহ মোট ১৫১ কোটি ৩১ লাখ ২১ হাজার ৯৫৭ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন সম্পন্ন করেন।
এ ছাড়া তাঁর মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ১৯টি ব্যাংক হিসাবে ১৩ কোটি ১৬ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭ টাকা জমা ও ১৩ কোটি ১০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৩৭ টাকা উত্তোলনসহ মোট ২৬ কোটি ২৭ লাখ ৫ হাজার ৬৭৪ টাকার লেনদেন হয়েছে। সব মিলিয়ে তাঁর ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের নামে ১৭৭ কোটি ৫৮ লাখ ২৭ হাজার ৬৩১ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করেছে দুদক।
দুদক মনে করছে, এসব অর্থ-সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তিনি রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত।
এ ঘটনায় দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখার অতিরিক্ত সচিব আবুল ফয়েজ মো. আলাউদ্দিন খানকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার।২৩ মিনিট আগে
ভুয়া প্রমাণিত হলে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে গেজেট প্রকাশ এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মঙ্গলবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. এনায়েত হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে হত্যা ও রায় জালিয়াতির পৃথক দুই মামলায় জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার দুটি পৃথক আদালত তাঁর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেন।১ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সিঙ্গাপুরে যাওয়া নিয়ে এক প্রশ্নে আজ স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি যত দূর জানি, নূরজাহান আপা ক্যানসারে আক্রান্ত। সিঙ্গাপুরে উনার চিকিৎসা এখন হচ্ছে, এমন নয়। অনেক দিন আগে থেকেই উনি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নিয়ে আসছেন।’২ ঘণ্টা আগে