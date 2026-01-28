পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন ৪ লাখ ৩৩ হাজার প্রবাসী, দেশে পৌঁছেছে ২৯৭২৮

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে অংশ নিতে ৪ লাখ ৩২ হাজার ৯৮৯ জন প্রবাসী ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে তাঁদের ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এই বিশালসংখ্যক প্রবাসী নাগরিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেন।
আজ বুধবার প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনবিষয়ক ‘ওসিভি-এসডিআই’ প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সালীম আহমাদ খান জানান, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে প্রবাসীদের ঠিকানায় পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৩২৮ জন প্রবাসী ভোটার সরাসরি ব্যালট গ্রহণ করেছেন।
নিবন্ধনকারীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ৩২ হাজার ৯৮৯ জন ভোটার তাঁদের ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। ভোটারদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৫৭৯টি ব্যালট জমা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ২৯ হাজার ৭২৮টি পোস্টাল ব্যালট ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আশা করছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও বিপুলসংখ্যক ব্যালট ডাকযোগে বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে।
প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে দেশে এবং প্রবাসী মিলিয়ে ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৩ জন ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করেছিলেন।
প্রবাসী ভোটারদের এই বিপুল অংশগ্রহণ বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এটিই প্রথম। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিদেশের মাটিতে বসেই দেশের ভাগ্য নির্ধারণে প্রবাসীদের এই সক্রিয়তা এবার ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
