যুক্তরাজ্যে যাত্রার ৪৮ ঘণ্টা আগে সর্বশেষ পাসপোর্ট তথ্য হালনাগাদ করতে হবে: বিমান বাংলাদেশ

লন্ডনগামী যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। সংস্থাটি জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যগামী সব যাত্রীকে ভ্রমণের কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে তাদের সর্বশেষ পাসপোর্টের তথ্য UKVI (UK Visas and Immigration) অ্যাকাউন্টে আপডেট করা বাধ্যতামূলক।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যাত্রার আগে যাত্রীদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসা বৈধ এবং সঠিক রয়েছে। UK Border Force-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, পাসপোর্ট বা ভিসার তথ্য হালনাগাদ না থাকলে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সময় অতিরিক্ত যাচাই, বিলম্ব কিংবা ভ্রমণসংক্রান্ত জটিলতার মুখে পড়তে হতে পারে।
এমন পরিস্থিতি এড়াতে যাত্রীদের যাত্রা শুরুর আগেই UKVI অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এ বিমান সংস্থা।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক জনসংযোগ বোসরা ইসলাম জানান, যাত্রীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্টের সর্বশেষ তথ্য আপডেট করলে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ প্রক্রিয়া হবে আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে ভোট গ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরদিন কিছু যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির নির্দেশনা অনুযায়ী আগামীকাল ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের...২৫ মিনিট আগে
রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোহাম্মদ সাগর হোসেন বলেন, ‘গত রাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান করেন। তিনি পাবনা-৫ আসনে তাঁর ভোট দেন। ডাক বিভাগের এক কর্মকর্তা এই ব্যালট নিয়ে যান।’৩৯ মিনিট আগে
টিআইবি বলেছে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পরিবর্তে নতুন করে সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেবে এবং ভোটারদের আস্থা ও অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে পারে। আজ সোমবার এক বিবৃতিতে টিআইবি এসব কথা জানায়।৪০ মিনিট আগে
দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপনের অভিযোগে এম এ কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের করা লিভ টু আপিলের (আপিল করার অনুমতি চেয়ে আবেদন) শুনানি আগামীকাল মঙ্গলবার। আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব শুনানির জন্য এ দিন ধার্য করেন।১ ঘণ্টা আগে