যুক্তরাজ্যে যাত্রার ৪৮ ঘণ্টা আগে সর্বশেষ পাসপোর্ট তথ্য হালনাগাদ করতে হবে: বিমান বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যুক্তরাজ্যে যাত্রার ৪৮ ঘণ্টা আগে সর্বশেষ পাসপোর্ট তথ্য হালনাগাদ করতে হবে: বিমান বাংলাদেশ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

লন্ডনগামী যাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জারি করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। সংস্থাটি জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যগামী সব যাত্রীকে ভ্রমণের কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে তাদের সর্বশেষ পাসপোর্টের তথ্য UKVI (UK Visas and Immigration) অ্যাকাউন্টে আপডেট করা বাধ্যতামূলক।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যাত্রার আগে যাত্রীদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসা বৈধ এবং সঠিক রয়েছে। UK Border Force-এর নির্দেশনা অনুযায়ী, পাসপোর্ট বা ভিসার তথ্য হালনাগাদ না থাকলে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সময় অতিরিক্ত যাচাই, বিলম্ব কিংবা ভ্রমণসংক্রান্ত জটিলতার মুখে পড়তে হতে পারে।

এমন পরিস্থিতি এড়াতে যাত্রীদের যাত্রা শুরুর আগেই UKVI অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এ বিমান সংস্থা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক জনসংযোগ বোসরা ইসলাম জানান, যাত্রীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্টের সর্বশেষ তথ্য আপডেট করলে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ প্রক্রিয়া হবে আরও সহজ ও নির্বিঘ্ন।

