Ajker Patrika
জাতীয়

ঈদের আগে ৬ লাখ শিক্ষক বেতন পাননি: সংসদে এমপি সেলিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদের আগে ৬ লাখ শিক্ষক বেতন পাননি: সংসদে এমপি সেলিম
কুমিল্লা-২ আসনের সদস্য মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

দেশের প্রায় ৬ লাখ শিক্ষক ও কর্মচারী ঈদুল আজহার আগে বেতন পাননি বলে জাতীয় সংসদে অভিযোগ করেছেন কুমিল্লা-২ আসনের সদস্য মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, প্রায় ৬ লাখ শিক্ষক ও কর্মচারী ঈদুল আজহার আগে বেতন পাননি। জুনের ৮ তারিখ পর্যন্ত মে মাসের বেতন পরিশোধ হয়নি।

আজ সোমবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধিতে জরুরি জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেওয়া নোটিশের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব বিষয় তুলে ধরেন সংসদ সদস্যরা। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল।

এমপি সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ‘এই সরকারের আমলে শিক্ষকেরা বেতন পাবে না, এটা তো হতে পারে না। অতীতে বিএনপি সরকারের সময়ে ঈদের আগেই বেতন দেওয়া হতো।’ শিক্ষকদের বেতন আটকে যাওয়ার পেছনে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

একই সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টে অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান সংসদ সদস্য।

বিষয়:

বিএনপিশিক্ষকএমপিকর্মচারীবেতনজাতীয় সংসদ
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