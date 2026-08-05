মোজাফফরের বিষয়ে মেটার কাছে তথ্য চেয়েছে প্রসিকিউশন

হাসিনা–জয়ের সঙ্গে মেসেঞ্জারে যোগাযোগ
মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেন ফেসবুকের মেসেঞ্জারে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন—এমন তথ্য পেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন। তাই তাদের সঙ্গে মোজাফফরের কী কী কথা হয়েছে, সে বিষয়ে মেটার কাছে তথ্য চেয়ে ই–মেইল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর তানভীর হাসান জোহা।
প্রসিকিউটর জোহা আজ বুধবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, মোজাফফর শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও সজীব ওয়াজেদ জয় নামে দুটি আইডির সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। তাদের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, ওই আইডি দুটি কারা চালাতো, কোথা থেকে চালানো হতো–এসব বিষয়ে তথ্য চেয়ে গত সপ্তাহে মেটাকে ই–মেইল করা হয়েছে।
এর আগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার আসামি মেজর (অব.) মোজাফফর ৪৫ বছর পর গত ১৫ জুলাই ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) গ্রেপ্তার করে। পরদিন তাঁকে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২৩ জুলাই তাঁকে হাজির করা হলে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২। সেই সঙ্গে তাঁকে সেনা হেফাজতে রাখতে বলা হয় আদেশে।
ট্রাইব্যুনাল মোজাফফরের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে দুই মাস সময় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে। ওই দিন তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে হবে।
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