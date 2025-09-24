Ajker Patrika
আলিয়া মাদ্রাসায় পূজার ছুটি বাতিলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বুধবার আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মানববন্ধন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
দেশের আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী না থাকায় আসন্ন দুর্গাপূজাসহ অন্য ধর্মীয় উৎসবের ছুটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে অভিভাবকদের পক্ষে শেখ সা-আদ বিন জানাহ বলেন, বিগত সরকার আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামবিরোধী নানা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব উপলক্ষে মাদ্রাসায় ছুটি দেওয়া, যা ইসলামি শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বক্তারা বলেন, অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের উৎসব পালন করবে এবং ছুটি ভোগ করবে—এটাই স্বাভাবিক ও তাদের মৌলিক অধিকার। তবে আলিয়া মাদ্রাসায় যেহেতু কোনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী নেই, তাই এসব ছুটি তাদের জন্য অমূলক। যদি কোনো শিক্ষক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হন, তিনি নিজের ধর্মীয় ছুটি ভোগ করতে পারবেন, এতে আপত্তি নেই। কিন্তু সব শিক্ষার্থীর জন্য এ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া শরিয়তসম্মত নয়।

বিভিন্ন মাদ্রাসার উদাহরণ টেনে তাঁরা বলেন, দেশের অনেক স্বনামধন্য আলিয়া মাদ্রাসা যেমন—তা’মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, দারুননাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, আল-ফারুক ক্যাডেট মাদ্রাসায় হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেই।

তাই দুর্গাপূজাসহ অন্য ধর্মীয় উৎসবের ছুটি বাতিল করে আলিয়া মাদ্রাসা খোলা রাখার দাবি জানান বক্তারা।

