ডিএনসির নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ১৮ পরীক্ষার্থী বহিষ্কার ও দণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি ও অসদাচরণের অভিযোগে ১৮ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে।
ডিএনসির সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ কর্মকর্তা) মোস্তাক আহমেদ জানান, সিপাহি পদে ১ হাজার ৮২ জন এবং ওয়্যারলেস অপারেটর পদে ১২৪ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ডিএনসি প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করে।
মোস্তাক আহমেদ জানান, পূর্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণাচক্রকে পরীক্ষার আগেই শনাক্ত করে তীক্ষ্ণ নজরদারিতে রাখা হয়। পরীক্ষার দিন অভিযান চালিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জালিয়াতির চেষ্টাকালে ৫ পরীক্ষার্থীকে এবং অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে আসা ১৩ ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিএনসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড দেন। এ সময় প্রতারণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি সরঞ্জামও জব্দ করা হয়।
ডিএনসি জানিয়েছে, নিয়োগ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পরীক্ষার ফল একই দিন প্রকাশ করা হয় এবং ভবিষ্যতের সব নিয়োগেও একই ধরনের কঠোরতা বজায় থাকবে। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, যোগ্য প্রার্থীরাই যেন দেশের মাদকবিরোধী অভিযানে অংশ নিতে পারেন, সে জন্য জালিয়াতিমুক্ত নিয়োগপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে।
