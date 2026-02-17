ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী হলেন টাঙ্গাইলের স্বপন ফকির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন ফকির) নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন। তাঁকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিকেলে ফকির মাহবুব আনামের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
টাঙ্গাইল-১ আসন থেকে ফকির মাহবুব আনাম ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী পান ৯৪ হাজার ৪৬২ ভোট। দীর্ঘদিন পর বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীরা আনন্দে উদ্বেলিত।
নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।৮ মিনিট আগে
প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়েই মন্ত্রী হলেন মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে আফরোজা খানম রিতা। স্বাধীনতার পর এই আসনে তিনিই একমাত্র নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।১১ মিনিট আগে
বাংলাদেশে কবে থেকে রোজা শুরু হবে, কোন রাতে সেহরি খেতে হবে, তা জানা যাবে আগামীকাল বুধবার। ওই দিন সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় রমজান মাসের চাঁদ দেখার খবর পর্যালোচনা করা হবে। এরপর রোজা শুরুর...৩৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেড় বছরের বেশি সময় পর গঠিত হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। আজ মঙ্গলবার দেশের সব নির্বাচিত সংসদ সদস্য, মন্ত্রিপরিষদের প্রধানসহ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেছেন। বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায়...১ ঘণ্টা আগে