ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী হলেন টাঙ্গাইলের স্বপন ফকির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৩২
ফকির মাহবুব আনাম। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন ফকির) নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন। তাঁকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিকেলে ফকির মাহবুব আনামের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

টাঙ্গাইল-১ আসন থেকে ফকির মাহবুব আনাম ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী পান ৯৪ হাজার ৪৬২ ভোট। দীর্ঘদিন পর বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীরা আনন্দে উদ্বেলিত।

টাঙ্গাইলবিএনপিজাতীয় সংসদডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রীজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
