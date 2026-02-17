মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা: ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরু

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়। এরপর এই মামলার প্রথম সাক্ষী দেন এম এ রাজ্জাক।
আন্দোলনে মারা যাওয়া আসিফ ইকবালের বাবা এম এ রাজ্জাক জবানবন্দিতে বলেন, তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই তাঁর ছেলে আসিফ ইকবাল আন্দোলনে গিয়ে মারা যান। তাঁর ছেলে মনিপুর স্কুলে লেখাপড়া করার পাশাপাশি দারাজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করতেন। তবে জবানবন্দি শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলামের আবেদনে বুধবার পর্যন্ত তা মুলতবি করা হয়।
এই মামলার অন্য আসামিরা হলেন– কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান। এ মামলার সব আসামিই পলাতক।
গত ১৮ ডিসেম্বর আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে পলাতক থাকা ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পরে গত ২২ জানুয়ারি আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে তারেক রহমানকে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় অবস্থিত চীনা দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বার্তায় চীনের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন এবং দুই দেশের সম্পর্ক আর৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ১০ জন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মন্ত্রী এবং বাকি পাঁচজন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় এ নিয়োগ পেয়েছেন।১৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। স্বাধীনতার পর তাঁকেসহ ১১ জন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে বাংলাদেশ। যদিও এই ১১ জনের দায়িত্বের মেয়াদ ছিল ভিন্ন ভিন্ন।২২ মিনিট আগে
নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ মঙ্গলবার মোদির পাঠানো এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি তারেকের হাতে তুলে দিয়েছেন ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা।৩০ মিনিট আগে