Ajker Patrika
জাতীয়

মিল্ক ভিটার মহাব্যবস্থাপক হলেন এনায়েত করিম চৌধুরী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের (মিল্ক ভিটা) মহাব্যবস্থাপক এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নতুন সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আজ মঙ্গলবার রাতে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের (মিল্ক ভিটা) মহাব্যবস্থাপক (এমডি) পদে নিয়োগ পেয়েছেন মো. এনায়েত করিম চৌধুরী।

অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এনায়েত করিমকে এক বছরের চুক্তিতে মিল্ক ভিটার এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে এক নিয়োগ কার্যকর হবে।

অন্যদিকে কমডোর মো. আসাদুজ্জামানকে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস পদে নিয়োগ দিতে তার চাকরি সংসদ সচিবালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। আর জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস কমডোর মো. রাশেদ সাত্তারকে নৌবাহিনীতে ফেরাতে তার চাকরি সশস্ত্র বাহিনীর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

সচিবালয়সংসদউৎপাদনজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
তেহরানে প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছে ওয়াশিংটন, পর্যালোচনা করছে ইরান

এক-এগারোর আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঈদ শেষে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একই পরিবারের ৩ জন নিহত

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ইরানের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে স্পিকার গালিবাফকে বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

পাঠকের আগ্রহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

সম্পর্কিত

মিল্ক ভিটার মহাব্যবস্থাপক হলেন এনায়েত করিম চৌধুরী

মিল্ক ভিটার মহাব্যবস্থাপক হলেন এনায়েত করিম চৌধুরী

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হলেন রশীদ মিয়া

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হলেন রশীদ মিয়া

২৫ মার্চের গণহত্যা প্রতিরোধে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা গবেষণার বিষয়: প্রধানমন্ত্রী

২৫ মার্চের গণহত্যা প্রতিরোধে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা গবেষণার বিষয়: প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতা দিবসে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গাইবে ওয়ারফেজ

স্বাধীনতা দিবসে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গাইবে ওয়ারফেজ