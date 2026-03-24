মিল্ক ভিটার মহাব্যবস্থাপক হলেন এনায়েত করিম চৌধুরী

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের (মিল্ক ভিটা) মহাব্যবস্থাপক এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের নতুন সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আজ মঙ্গলবার রাতে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের (মিল্ক ভিটা) মহাব্যবস্থাপক (এমডি) পদে নিয়োগ পেয়েছেন মো. এনায়েত করিম চৌধুরী।
অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এনায়েত করিমকে এক বছরের চুক্তিতে মিল্ক ভিটার এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে এক নিয়োগ কার্যকর হবে।
অন্যদিকে কমডোর মো. আসাদুজ্জামানকে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস পদে নিয়োগ দিতে তার চাকরি সংসদ সচিবালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। আর জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস কমডোর মো. রাশেদ সাত্তারকে নৌবাহিনীতে ফেরাতে তার চাকরি সশস্ত্র বাহিনীর ন্যস্ত করা হয়েছে।
জনপ্রশাসনে রদবদলে নতুন প্রধান প্রকৌশলী পেয়েছে এলজিইডি। অবসরোত্তর ছুটিতে থাকা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশীদ মিয়াকে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যা সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ছিল বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ কেন প্রতিরোধ করা গেল না, এ ব্যাপারে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃশ্যমান ভূমিকা এখনো ইতিহাসের গবেষণার বিষয়।১ ঘণ্টা আগে
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর অর্কেস্ট্রা দল ও ওয়ারফেজের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।৩ ঘণ্টা আগে
সদিচ্ছা আর উপস্থিত বুদ্ধি থাকলে যে অনেক সংকটই কাটিয়ে নেওয়া সম্ভব, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর সেই দিনমজুর মো. এনামুল হক (৬৫)। আজ তাঁর কাজের জন্য সম্মাননা ও আর্থিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। তাৎক্ষণিক লাল কাপড় না পেয়ে লাঠিতে কলার মোচার লাল পাপড়ি উঁচিয়ে ‘পঞ্চগড় এক্সপ্রেস’ ট্রেনকে...৩ ঘণ্টা আগে