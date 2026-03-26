স্বাধীনতা দিবসে কোস্ট গার্ডের ৬ জাহাজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উপলক্ষে জনসাধারণের জন্য ছয়টি জাহাজ উন্মুক্ত করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

সাব্বির আলম সুজন বলেন, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। প্রতিবছর দিনটি বাঙালি জাতি বিশেষভাবে পালন করে থাকে। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ‘বিসিজিএস কুতুবদিয়া’ (বিআইডব্লিউটিএ ভিআইপি ঘাট, চাঁদপুর) ‘বিসিজিএস শেটগাং’ (বিসিজি বেইস কাশীপুর পন্তুন, নারায়ণগঞ্জ), ‘বিসিজিএস তাজউদ্দিন’ (১৫ নং ঘাট, পতেঙ্গা), ‘বিসিজিএস শ্যামল বাংলা’ (বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম, ইছা নগর), ‘বিসিজিএস কামরুজ্জামান (দিগরাজ, মোংলা) এবং ‘বিসিজিএস তৌহিদ’ (রূপসা, খুলনা) জাহাজসমূহ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখে।

আজ বেলা ২টা থেকে জাহাজ পরিদর্শন করতে এসব এলাকার এবং আশপাশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী-পুরুষ আগমন করেন। এতে সাধারণ মানুষের কোস্ট গার্ডের জাহাজ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, এ ছাড়া জাহাজসমূহ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং নাবিকেরা। জাহাজের গভীর সমুদ্রে গমন ও উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে টহল প্রদান, উদ্ধার ও অনুসন্ধান কর্মকাণ্ড, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রোধ, জলদস্যুতা দমন, মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জানতে পেরে আগত জনসাধারণের মাঝে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সম্পর্কে ইতিবাচক দিক প্রকাশ পায়।

