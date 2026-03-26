স্বাধীনতা দিবসে কোস্ট গার্ডের ৬ জাহাজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উপলক্ষে জনসাধারণের জন্য ছয়টি জাহাজ উন্মুক্ত করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
সাব্বির আলম সুজন বলেন, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। প্রতিবছর দিনটি বাঙালি জাতি বিশেষভাবে পালন করে থাকে। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ‘বিসিজিএস কুতুবদিয়া’ (বিআইডব্লিউটিএ ভিআইপি ঘাট, চাঁদপুর) ‘বিসিজিএস শেটগাং’ (বিসিজি বেইস কাশীপুর পন্তুন, নারায়ণগঞ্জ), ‘বিসিজিএস তাজউদ্দিন’ (১৫ নং ঘাট, পতেঙ্গা), ‘বিসিজিএস শ্যামল বাংলা’ (বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম, ইছা নগর), ‘বিসিজিএস কামরুজ্জামান (দিগরাজ, মোংলা) এবং ‘বিসিজিএস তৌহিদ’ (রূপসা, খুলনা) জাহাজসমূহ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখে।
আজ বেলা ২টা থেকে জাহাজ পরিদর্শন করতে এসব এলাকার এবং আশপাশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী-পুরুষ আগমন করেন। এতে সাধারণ মানুষের কোস্ট গার্ডের জাহাজ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, এ ছাড়া জাহাজসমূহ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং নাবিকেরা। জাহাজের গভীর সমুদ্রে গমন ও উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে টহল প্রদান, উদ্ধার ও অনুসন্ধান কর্মকাণ্ড, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রোধ, জলদস্যুতা দমন, মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে জানতে পেরে আগত জনসাধারণের মাঝে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সম্পর্কে ইতিবাচক দিক প্রকাশ পায়।
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানেরা। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কুশল বিনিময় করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে
দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে ‘নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস’ চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘দেশের প্রতি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে স্কুল এবং বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে আমরা খেলার প্রতিযোগিতা শুরু করতে চাই।’৩ ঘণ্টা আগে
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে বঙ্গভবনে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী অধ্যাপিকা রেবেকা সুলতানা।৪ ঘণ্টা আগে
আয়নাঘর প্রসঙ্গে শেখ মামুন খালেদ দাবি করেন, তাঁর মেয়াদে কোনো অভিযোগ ছিল না এবং তিনি এ বিষয়ে একাধিকবার শুনানিতে অংশ নিয়েছেন। জলসিঁড়ি প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেন, ‘নজরুল সাহেব নামে একজনের ১৫০০ কোটি টাকা উদ্ধারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল, আমি শুধু সেই উদ্ধার প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলাম।’৫ ঘণ্টা আগে