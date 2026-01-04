Ajker Patrika
জাতীয়

ঘন কুয়াশায় ঢাকার ৮ ফ্লাইট নামল সিলেট-কলকাতা-হ্যানয়ে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ০৩
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঘন কুয়াশার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাভাবিক উড্ডয়ন ও অবতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বিকল্প বিমানবন্দরে ডাইভার্ট করেছে শাহজালাল কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, কুয়াশার কারণে আটটি ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, একটি ফ্লাইট ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে এবং একটি ফ্লাইট ভিয়েতনামের হ্যানয় বিমানবন্দরে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র স্কোয়াড্রন লিডার মো. মাহমুদুল হাসান মাসুম বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে নিরাপদ অপারেশনের স্বার্থে সাময়িকভাবে কিছু ফ্লাইট বিকল্প বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছিল। আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ায় বর্তমানে সব ফ্লাইট অপারেশন পুনরায় স্বাভাবিকভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণ শুরু হয়েছে। এ সময় যাত্রীদের সহযোগিতা ও ধৈর্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

এর আগে গত শুক্রবার কুয়াশার কারণে ৯টি ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়। এর মধ্যে চারটি চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, চারটি ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে এবং একটি ফ্লাইট থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বিমানবন্দরে পাঠানো হয়।

বিষয়:

ফ্লাইটকুয়াশাকলকাতাশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
এলাকার খবর
