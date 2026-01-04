ঘন কুয়াশায় ঢাকার ৮ ফ্লাইট নামল সিলেট-কলকাতা-হ্যানয়ে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
ঘন কুয়াশার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাভাবিক উড্ডয়ন ও অবতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বিকল্প বিমানবন্দরে ডাইভার্ট করেছে শাহজালাল কর্তৃপক্ষ।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, কুয়াশার কারণে আটটি ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, একটি ফ্লাইট ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে এবং একটি ফ্লাইট ভিয়েতনামের হ্যানয় বিমানবন্দরে পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র স্কোয়াড্রন লিডার মো. মাহমুদুল হাসান মাসুম বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে নিরাপদ অপারেশনের স্বার্থে সাময়িকভাবে কিছু ফ্লাইট বিকল্প বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছিল। আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ায় বর্তমানে সব ফ্লাইট অপারেশন পুনরায় স্বাভাবিকভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণ শুরু হয়েছে। এ সময় যাত্রীদের সহযোগিতা ও ধৈর্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।
এর আগে গত শুক্রবার কুয়াশার কারণে ৯টি ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়। এর মধ্যে চারটি চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, চারটি ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে এবং একটি ফ্লাইট থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বিমানবন্দরে পাঠানো হয়।
ঘন কুয়াশার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাভাবিক উড্ডয়ন ও অবতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বিকল্প বিমানবন্দরে ডাইভার্ট করেছে শাহজালাল কর্তৃপক্ষ।
বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, কুয়াশার কারণে আটটি ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, একটি ফ্লাইট ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে এবং একটি ফ্লাইট ভিয়েতনামের হ্যানয় বিমানবন্দরে পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র স্কোয়াড্রন লিডার মো. মাহমুদুল হাসান মাসুম বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে নিরাপদ অপারেশনের স্বার্থে সাময়িকভাবে কিছু ফ্লাইট বিকল্প বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছিল। আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ায় বর্তমানে সব ফ্লাইট অপারেশন পুনরায় স্বাভাবিকভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণ শুরু হয়েছে। এ সময় যাত্রীদের সহযোগিতা ও ধৈর্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।
এর আগে গত শুক্রবার কুয়াশার কারণে ৯টি ফ্লাইট ডাইভার্ট করা হয়। এর মধ্যে চারটি চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, চারটি ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে এবং একটি ফ্লাইট থাইল্যান্ডের ব্যাংকক বিমানবন্দরে পাঠানো হয়।
ক্ষমতার পালাবদল হলেও সড়ক খাতে নীতিগত পরিবর্তন না হওয়ায় দুর্ঘটনা ও যাতায়াতের ভোগান্তি কমছে না। যানজট ও চাঁদাবাজির কারণে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ভাড়া বেড়েই চলেছে। সড়ক পরিবহন খাত সংস্কার না করায় সাধারণ মানুষ আজও নিরাপদ যাতায়াত থেকে বঞ্চিত।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে আরও ৪৩৩ জনের। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের দ্বিতীয় দিনে গতকাল শনিবার তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। তাঁদের বেশির ভাগ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। বাকিরা বিভিন্ন দলীয় ও দলের বিদ্রোহী প্রার্থী।১১ ঘণ্টা আগে
প্রতিবছর শীতকালে আবাসিকে সরবরাহ কমে সরকারি গ্যাসের। এতে চাহিদা বাড়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি)। ফলে এলপিজির দামও কিছুটা বাড়ে। কিন্তু এ বছর এই দাম বাড়া নিয়ে নৈরাজ্য শুরু হয়েছে। সরকার-নির্ধারিত ১ হাজার ২৫৩ টাকার এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ২ হাজার টাকার বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।১১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাওয়া প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আপিল করা যাবে।১৯ ঘণ্টা আগে