অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সাইফুল আলমের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলমের একটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ, তাঁর স্ত্রী লুবনা আফরোজ এবং দুই কন্যা সারাহ জুমানা ও জারিফা বিনতে আলমের একটি প্লট ক্রোক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ।

দুদকের উপপরিচালক তাহাসিন মোনাবিল হক সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের প্লট ক্রোকের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, সাইফুল আলম দুদকে সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল করেছেন। উক্ত হিসাব বিবরণী যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে অনুসন্ধানে দেখা যায়—তাঁর ট্রাস্ট ব্যাংকের একটি হিসাবে ৭৭ লাখ ৫৬৯ টাকা স্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে সাইফুল আলমের স্ত্রী-কন্যাদের নামে ট্রাস্ট গ্রিন সিটি প্রকল্পে ২ কোটি ৭৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫ কাঠার একটি প্লট রয়েছে। এই প্লটের টাকা পরিশোধ করেছেন সাইফুল আলম। কিন্তু এখনো প্লটটির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি।

দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে তারা জানতে পেরেছে—সাইফুল আলম ও তাঁর স্ত্রী-কন্যারা তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন। অভিযোগসংশ্লিষ্টদের এসব সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হবে। ফলে সাইফুল আলমের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের প্লট ক্রোক করার নির্দেশ প্রয়োজন।

বিষয়:

আদালতদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)কর্মকর্তা
