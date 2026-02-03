অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা সাইফুল আলমের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলমের একটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ, তাঁর স্ত্রী লুবনা আফরোজ এবং দুই কন্যা সারাহ জুমানা ও জারিফা বিনতে আলমের একটি প্লট ক্রোক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ।
দুদকের উপপরিচালক তাহাসিন মোনাবিল হক সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের প্লট ক্রোকের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, সাইফুল আলম দুদকে সম্পদের হিসাব বিবরণী দাখিল করেছেন। উক্ত হিসাব বিবরণী যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে অনুসন্ধানে দেখা যায়—তাঁর ট্রাস্ট ব্যাংকের একটি হিসাবে ৭৭ লাখ ৫৬৯ টাকা স্থিতি রয়েছে। অন্যদিকে সাইফুল আলমের স্ত্রী-কন্যাদের নামে ট্রাস্ট গ্রিন সিটি প্রকল্পে ২ কোটি ৭৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫ কাঠার একটি প্লট রয়েছে। এই প্লটের টাকা পরিশোধ করেছেন সাইফুল আলম। কিন্তু এখনো প্লটটির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি।
দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে তারা জানতে পেরেছে—সাইফুল আলম ও তাঁর স্ত্রী-কন্যারা তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন। অভিযোগসংশ্লিষ্টদের এসব সম্পদ হস্তান্তর বা স্থানান্তর হলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হবে। ফলে সাইফুল আলমের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের প্লট ক্রোক করার নির্দেশ প্রয়োজন।
গাজীপুরের জয়দেবপুরে ‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে সাতজনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় পুলিশের সাবেক দুই আইজিসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এই অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।২০ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাই প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেছেন, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আমরা সক্ষম।২৮ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ‘যে তরুণ পথে নেমে এসেছে, যে যুবক কাজ ফেলে রাজপথে নেমেছে, যে বাবা ছেলেকে মিছিলে পাঠিয়ে প্রার্থনায় বসেছে, যে শ্রমিক প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, তাদের সবার কাছে আমাদের অনেক ঋণ। আর সে ঋণ-ই ‘‘জুলাই সনদ’’।’২ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর চেয়ারম্যানঘাট-হাতিয়া ফেরি সার্ভিসে অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের নির্দেশে এ কমিটি গঠন করা হয়।২ ঘণ্টা আগে