Ajker Patrika
> জাতীয়

বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গত রোববার রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করেছেন বলে আজ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অনুসন্ধান চলাকালে বিচারপতি আখতারুজ্জামান গত ৩১ আগস্ট প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন।

বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে গত ২৩ মার্চ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।

পরবর্তীকালে গত ২৫ জুন বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তাঁকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব করা হয়।

পরে ১ জুলাই তিনি কাউন্সিলের সামনে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। গত ২৬ আগস্ট তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়।

বিষয়:

পদত্যাগবিচারপতিরাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

তিন ভোটে দায়িত্ব পালনকারীদের ‘যথাসম্ভব’ দূরে রাখতে হবে

৪ বিষয়ে সুরাহা চেয়ে ডাকসুর চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অভিযোগ দিলেন ৯ পোলিং এজেন্ট

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

আগামী বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন: শফিকুল আলম

আগামী বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন: শফিকুল আলম

বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি

বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র: হাসিনাসহ ২৮৬ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র: হাসিনাসহ ২৮৬ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

আইসিটি-বিষয়ক বিশেষ সহকারীর সঙ্গে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ

আইসিটি-বিষয়ক বিশেষ সহকারীর সঙ্গে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ