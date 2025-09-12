বিচারপতি আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গত রোববার রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করেছেন বলে আজ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে।
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অনুসন্ধান চলাকালে বিচারপতি আখতারুজ্জামান গত ৩১ আগস্ট প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন।
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে গত ২৩ মার্চ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।
পরবর্তীকালে গত ২৫ জুন বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তাঁকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব করা হয়।
পরে ১ জুলাই তিনি কাউন্সিলের সামনে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। গত ২৬ আগস্ট তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়।
হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। গত রোববার রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করেছেন বলে আজ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে।
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের অনুসন্ধান চলাকালে বিচারপতি আখতারুজ্জামান গত ৩১ আগস্ট প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন।
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে গত ২৩ মার্চ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।
পরবর্তীকালে গত ২৫ জুন বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তাঁকে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তলব করা হয়।
পরে ১ জুলাই তিনি কাউন্সিলের সামনে হাজির হয়ে অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। গত ২৬ আগস্ট তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ২০২৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) এ কথা পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।২৫ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ ২৮৬ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।৬ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার আইসিটি টাওয়ারের অফিস কক্ষে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।৭ ঘণ্টা আগে
বিগত তিনটি বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীরা আগামী সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বে থাকতে পারবেন কি না, সে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওপর ছেড়ে দিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। গত ১৩ জুলাই আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এক সভার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের...১৫ ঘণ্টা আগে