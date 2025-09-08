Ajker Patrika
ভোক্তা অধিকারে নতুন মহাপরিচালক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহম্মেদকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

ফারুককে আহম্মেদকে ওই পদে নিয়োগের পর তাঁর চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলীম আখতার খান গত ৩১ আগস্ট অবসরে গেছেন।

বিষয়:

ভোক্তা অধিকারজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
