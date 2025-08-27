আজ-কালের মধ্যে ভোটের রোডম্যাপ ঘোষণা, তফসিল ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথে কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) অনুমোদন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বুধবার বিকেলে বা আগামীকাল যেকোনো সময় তা ঘোষণা করতে পারে কমিশন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আজ বুধবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে দুপুরে সিইসি, চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসির সিনিয়র সচিব এ নিয়ে বৈঠকও করেছেন।
বেলা ১টায় সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিনের কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, কর্মপরিকল্পনার সবকিছু চূড়ান্ত করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু টাইপিং চলছে।
সংসদীয় আসনের সীমানাসংক্রান্ত শুনানি শেষ হচ্ছে আজ। বিকেলে সার্বিক বিষয় নিয়ে ইসি সচিবের ব্রিফিং করার কথা রয়েছে।
জানতে চাইলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘আমরা ব্রিফিংয়ে আসব। তখন সীমানার শুনানির বিষয়টির পাশাপাশি এ বিষয়টিও দেখা যাবে।’
সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি কর্মকর্তা বৈঠক করেন।
এদিন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছিলেন, বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সূচির বিষয়ে ব্রিফ করে জানানো হবে।
ভোট প্রস্তুতির বিষয়ে ইসির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে দল নিবন্ধন, সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংস্কার, বিধিমালা ও নীতিমালা জারি, প্রবাসীদের জন্য আইটি সাপোর্টেড নিবন্ধন ও পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি, নির্বাচনী সরঞ্জাম কেনাকাটা বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় রোডম্যাপে।
প্রধান উপদেষ্টা ইতিমধ্যে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইসিতে এ-সংক্রান্ত চিঠিও দেওয়া হয়েছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনারও (সিইসি) বলেছেন, ভোটের তারিখের প্রায় দুই মাস আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচন কমিশন সভায় আলোচনা শেষে জানানো হয়, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল দেবে ইসি।
ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার কথা উল্লেখ করে গত শনিবার রাজশাহীতে সিইসি বলেছেন, নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। এর মধ্যেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা মোটামুটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই তা ঘোষণা করা হতে পারে।
