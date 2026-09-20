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জাতীয়

বিশেষ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক: চলতি বছরেই সংবিধান সংশোধনের খসড়া প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০১
বিশেষ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক: চলতি বছরেই সংবিধান সংশোধনের খসড়া প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত
ফাইল ছবি

জুলাই সনদ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৬ সালের মধ্যেই সংবিধান সংশোধনের খসড়া প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংবিধান সংশোধন–সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি। রবিবার সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

কমিটির সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে জুলাই সনদে স্বাক্ষরকারী ২৬টি রাজনৈতিক দলকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিত দলগুলোর মধ্যে ১৫টি দল সরাসরি বৈঠকে অংশ নেয়। একটি দল লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে কমিটির কাছে প্রস্তাব পাঠায়।

বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে তা লিখিত আকারে কমিটির কাছে জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে জানানো হয়, জুলাই সনদের সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বৈঠকে স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

বৈঠকে কমিটির সদস্য ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি, কমিটির সদস্য ও আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

কমিটির সদস্য ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি, কমিটির সদস্য ও প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক এবং কমিটির সদস্য ও ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে আইন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

জাতীয় সংসদরাজনৈতিক দলসংবিধানসালাহউদ্দিন আহমদ
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