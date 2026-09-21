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পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক আলীমুল আমিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪২
পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক আলীমুল আমিন
ফাইল ছবি

মেজর জেনারেল মো. আলীমুল আমীনকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আজ সোমবার এই সেনা কর্মকর্তাকে প্রেষণে ওই পদে নিয়োগের পর তাঁর চাকরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অন্য দিকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. নূরুল আনোয়ারকে সেনাবাহিনীতে ফেরাতে তাঁর চাকরি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

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