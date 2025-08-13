আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তিন দিনের সরকারি সফর শেষে মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। আজ বুধবার রাত ৯টা ১০ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টাসহ সফরসঙ্গীদের বহনকারী উড়োজাহাজটি ঢাকায় অবতরণ করে। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিদায়ের সময় প্রধান উপদেষ্টাকে ফোন করেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। তিনি ফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সফরের দ্বিপক্ষীয় আলোচনার বিষয়গুলো মালয়েশিয়ার মন্ত্রিসভায় আলোচনা করবেন বলে জানান। প্রধান উপদেষ্টা এই সফল সফরের আয়োজনের জন্য বন্ধু আনোয়ার ইব্রাহিমকে ধন্যবাদ জানান।
এ সফরে মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা, পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই, বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ ও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
গত সোমবার মালয়েশিয়া পৌঁছানোর পর প্রধান উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদল দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেয়। বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি সরবরাহ, ব্যবসা ও অন্যান্য সহযোগিতা-সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।
আলোচনায় মালয়েশিয়ার বিভিন্ন খাতে নতুন বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ, অধিকসংখ্যক পেশাজীবী পাঠানো ও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।
আজ কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জাম্ব্রি আবদুল কাদিরের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ‘গ্র্যাজুয়েট প্লাস ভিসা’ চালুর প্রস্তাব দেন। এ ভিসা চালু হলে মালয়েশিয়ায় পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সেখানেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
এ ছাড়া এই সফরে মালয়েশিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউকেএম) প্রধান উপদেষ্টাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। সেখানে দেওয়া বক্তৃতায় ড. ইউনূস দেশের ত্রয়োদশ নির্বাচনের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এই সফরে ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা।
