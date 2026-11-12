অপরাধ দমনে বাংলাদেশ-আমিরাত সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা
প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানবপাচার ও ভিসা জালিয়াতি প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির ও বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লা আলী খাসেইফ আলহামুদী।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সদর দপ্তরে আইজিপির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রদূত। এ সময় দুই দেশের পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
বৈঠকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল ফরেনসিক তদন্তের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্মার্ট পুলিশিং এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়।
আইজিপি আন্তদেশীয় অপরাধ দমন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এ সময় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।