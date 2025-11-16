Ajker Patrika
জাতীয়

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৩৮
বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। ছবি: সংগৃহীত
বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। ছবি: সংগৃহীত

সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফরে গেছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, গতকাল শনিবার ঢাকা ত্যাগ করেন বিমানবাহিনীর প্রধান। ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আমিরাতে অবস্থানকালে তিনি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এয়ার চিফস কনফারেন্স ও দুবাই এয়ার শোতে অংশ নেবেন।

সফরে বিভিন্ন দেশের বিমানবাহিনীর প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করবেন হাসান মাহমুদ খাঁন।

এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি বাড়বে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর।

২০ নভেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে হাসান মাহমুদ খাঁনের।

বিষয়:

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীআইএসপিআরআরব আমিরাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

জাতীয়

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১২টি দলের সঙ্গে আগামীকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংলাপে বসার কথা ছিল। কিন্তু জামায়াত জানিয়েছে, তারা সংলাপে বসতে পারবে না এবং নতুন সময় চেয়েছে। তাই জামায়াতের পরিবর্তে জাকের পার্টিকে সংলাপে যুক্ত করেছে ইসি।

ইসির জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আজ সংলাপের দ্বিতীয় দিনে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সকাল-বিকেল দুই পর্বে ২৩টি দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে কমিশন। তৃণমূল বিএনপি সংলাপে অংশ নেয়নি।

আগামীকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ আর বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিস ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।

বিষয়:

আগারগাঁওইসিনির্বাচন কমিশনঢাকারাজনৈতিক দলজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

জাতীয়

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৯
আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানের সময় আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা একজনের পরিচয় ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে। তাঁর নাম আবুল হোসেন। কুমিল্লার মুরাদনগরের ফুলঘর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীর নাম লাকী আক্তার। আশুলিয়ার আমবাগান গোরস্তানে আবুল হোসেনের লাশ দাফন করা হয়েছিল।

আজ রোববার তাঁর লাশ কবর থেকে তুলে তা পরিবারকে বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তাঁর নাম জুলাই শহীদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দেন।

গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আশুলিয়ায় ছয়জন আন্দোলনকারীকে পোড়ানোর ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের ৫ আগস্ট বেলা ৩টার দিকে আশুলিয়া থানার সামনে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর বাইরে আরও একজন গুলিতে গুরুতর আহত হন। একজনকে জীবিত ও পাঁচজনকে মৃত অবস্থায় প্রথমে একটি ভ্যানে তোলা হয়। সেখান থেকে পুলিশের একটি গাড়িতে তোলে হয়। পুলিশের গাড়িতে এই ছয়জনকে (যার মধ্যে একজন জীবিত) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ।

এদিকে রাজধানীর কল্যাণপুরে জাহাজ বাড়িতে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ৯ তরুণকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। এ মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক, ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও ডিএমপি মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার জসীম উদ্দীন মোল্লা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।

এ ছাড়া মেহেরপুরের জামায়াত নেতা তারেক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার প্রতিবেদন দাখিলের জন্যও ২২ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়:

আগুনআশুলিয়াআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাললাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

জাতীয়

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ রেলওয়ের ল্যাগেজ ভ্যান। ফাইল ছবি
বাংলাদেশ রেলওয়ের ল্যাগেজ ভ্যান। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ রেলওয়ের ‘রোলিং স্টক অপারেশনস ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট’-এর অধীনে ১২৫টি লাগেজ ভ্যান ক্রয়কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের ৩৫৮ কোটি টাকার ক্ষতির অভিযোগে রেলের সাবেক মহাপরিচালকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) অনুমোদন, বাজার যাচাই, ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং প্রকৃত প্রয়োজন নিরূপণে গুরুতর অনিয়ম ও জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয়ে অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছে।

আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক আকতার হোসেন।

মামলার আসামিরা হলেন বাংলাদেশ রেলওয়ের সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক মো. হারুন অর রশীদ ও মো. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ মাহবুব চৌধুরী, পরিচালক মৃণাল কান্তি বণিক ও প্রকল্প পরিচালক আব্দুল মতিন চৌধুরী।

দুদক মহাপরিচালক বলেন, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা, তথ্য বিকৃতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় লাগেজ ভ্যান ক্রয়ের প্রস্তাব তৈরি, অনুমোদন গ্রহণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গুরুতর অবহেলা করেছেন। বাংলাদেশের রেল অবকাঠামোতে এ ধরনের ভ্যানের প্রকৃত চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্রয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ২১ জুলাই দুদকের পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযানে দেখা যায়, ২০১৮ সালে ৫০টি ব্রডগেজ (বিজি) ও ৭৫টি মিটারগেজ (এমজি) লাগেজ ভ্যান কেনার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে রেলওয়ে। ক্রয় পরিকল্পনায় কৃষিপণ্য, ফল, মাংস, দুধসহ বিভিন্ন পণ্য পরিবহনের কথা উল্লেখ করে প্রকল্পের ডিপিপিতে মোট ব্যয় ধরা হয় ৩২৮ কোটি ৬ লাখ টাকা।

দুদকের এজাহারে বলা হয়েছে, ডিপিপিতে আর্থিকভাবে যে লাভের হিসাব দেখানো হয়, তা বাস্তবে সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। প্রকল্প দল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মুনাফা দেখিয়েছিল ৩২ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। কিন্তু বাস্তবে ২০২৪ সালের প্রথম আট মাসে আয় হয়েছে মাত্র ৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা, ২০২৩ সালের একই সময়ে আয় ছিল ৯ কোটি টাকা—যা পূর্বনির্ধারিত মুনাফার তুলনায় বহু গুণ কম।

রেলের লাগেজ ভ্যান এখন গলার কাঁটারেলের লাগেজ ভ্যান এখন গলার কাঁটা

দুদক মহাপরিচালক বলেন, বাজার সমীক্ষা, কৃষক বা ব্যবসায়ীদের চাহিদা যাচাই, স্টেশন পর্যন্ত পণ্য আনার সক্ষমতা, লজিস্টিকস সীমাবদ্ধতা—কোনো কিছুই যাচাই করা হয়নি। হিসাব বিকৃতি ও তথ্য গোপন করে লাগেজ ভ্যান ক্রয়কে লাভজনক বলে দেখানো হয়। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ৩৫৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এবং ১২৫টি লাগেজ ভ্যান থেকে কোনো প্রত্যাশিত আয়ও পাওয়া যায়নি।

এসব অপরাধে আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৭৭ ক/১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

বাংলাদেশ রেলওয়েমামলাদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

জাতীয়

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাতারের বাহিনীতে চাকরি, প্রথম ধাপে নিয়োগ ৮০০

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ১২
ছবি: আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)
ছবি: আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে কাতার সশস্ত্র বাহিনীতে জনবল প্রেষণে নিয়োগ-সংক্রান্ত বহুল প্রতীক্ষিত চুক্তি দোহায় স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আজ রোববার স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান এবং কাতারের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (পাইলট) জাসিম বিন মোহাম্মদ আল মান্নাই সই করেন।

অনুষ্ঠানে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ হযরত আলী খান, ডেলিগেশনের সদস্য এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আজ সন্ধ্যায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তির ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা কাতার সশস্ত্র বাহিনীতে প্রেষণে কাজ করার সুযোগ পাবেন। প্রাথমিকভাবে প্রায় ৮০০ সদস্যকে কাতারে নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যরা প্রথমে তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে তাঁদের মেয়াদ ছয় বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

আইএসপিআর জানিয়েছে, চুক্তির ফলে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। কাতার সশস্ত্র বাহিনীতে দক্ষ জনবল পাঠানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে উপকৃত হবে এবং সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

চুক্তি স্বাক্ষর ছাড়াও সফরকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান কাতার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড পর্যায়ের সদস্য এবং সামরিক শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

গত ২১–২৫ এপ্রিল ‘আর্থনা’ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাতার সফর ও সেখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা এই চুক্তি স্বাক্ষর ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগকাতারসশস্ত্র বাহিনীআইএসপিআরচুক্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

আজকের রাশিফল: অতি দার্শনিকতা গোলমাল বাধাবে, দিবাস্বপ্ন রেকর্ড ভাঙবে

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

আরব আমিরাত গেলেন বিমানবাহিনীর প্রধান

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

আশুলিয়ায় পোড়া এক লাশের পরিচয় শনাক্ত, কবর থেকে তুলে পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি

লাগেজ ভ্যানে ৩৫৮ কোটি টাকা ক্ষতি: দুদকের মামলায় রেলের সাবেক ডিজিসহ ৬ আসামি