প্রধান উপদেষ্টা ভোট দেবেন যে কেন্দ্রে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের গণভোট আগামীকাল বৃহস্পতিবার। এই নির্বাচনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ভোট দেবেন রাজধানীর গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় প্রধান উপদেষ্টা ওই কেন্দ্রে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছে তাঁর কার্যালয়।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তিনি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ভোট গ্রহণের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
