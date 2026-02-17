প্রতিমন্ত্রীর পদ পেয়ে তারেক রহমানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন নুরুল হক

প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। আজ মঙ্গলবার বিকেলে তিনি বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
এর আগে, দুপুরে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নুরুল হক নুর সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি মন্ত্রিপরিষদ থেকে একটি ফোন পেয়েছি। প্রথমে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। জনাব তারেক রহমান আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’
এ সময় নুরুল হক বলেন, ‘১৬ বছর বাংলাদেশের মানুষ অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের রক্তের ওপর দিয়ে তাঁদের জীবনের বিনিময়ে আজকে বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক সংসদে আমরা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে শপথ নিচ্ছি। আমরা আজকে দোয়া করছি, যারা মারা গিয়েছেন আল্লাহ তাঁদের বেহেশত নসিব করুক। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা সুস্থ হয়ে ফিরুক। আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ যেন আমরা গড়ে তুলতে পারি।’
পটুয়াখালী-৩ আসন থেকে নির্বাচিত এই সংসদ সদস্য নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বলে জানা গেছে।
নতুন সরকারের শপথ ও তারেক রহমান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে গেছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।৭ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান মা-বাবার কবর জিয়ারত করেছেন। আজ মঙ্গলবার রাতে তিনি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত তাঁর বাবা জিয়াউর রহমান ও মা খালেদা জিয়ার সমাধিস্থলে যান।১৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতকাল সোমবার পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী বিজয় এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।১ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ মঙ্গলবার রাতে নিজের ভ্যারিফায়েড এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) এ শুভেচ্ছা জানান তিনি।১ ঘণ্টা আগে