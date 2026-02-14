Ajker Patrika
জাতীয়

মন্ত্রীদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৩৮
মন্ত্রীদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি: মন্ত্রিপরিষদ সচিব
ছবি: সংগৃহীত

সংবিধান অনুযায়ী নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ রাষ্ট্রপতি পড়াবেন। শপথ অনুষ্ঠানে এক হাজার অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ।

সচিবালয়ে আজ শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রস্তুতি রয়েছে বলেও জানান তিনি।

নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ কে পড়াবেন, সেই প্রশ্নে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিই পড়াবেন। নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে এক হাজারের মতো অতিথিকে দাওয়াত দেওয়া হবে।

এর আগে আজ সকালে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, ১৬ বা ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে। সব শপথ এই সময়ের মধ্যে শেষ হবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

সচিবমন্ত্রীমন্ত্রিপরিষদরাষ্ট্রপতি
