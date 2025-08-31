Ajker Patrika
বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৩১
বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন

দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ বৈঠকের কথা রয়েছে। গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তবে বৈঠকের সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে বলে আজ রোববার এক বার্তায় জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব জানিয়েছিলেন, বেলা ৩টায় বিএনপি, বিকাল সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা।

আজ প্রেস উইংয়ের বার্তায় জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে সবার আগে নয়, বরং সবার শেষে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের সময়সূচি বেলা ৩টা থেকে পরিবর্তন করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নেওয়া হয়েছে।

প্রেস সচিব জানান, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে বৈঠকে ডেকেছেন প্রধান উপদেষ্টা। আলাদাভাবে তিনটি বৈঠক হবে। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।

বিএনপি, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বৈঠক, প্রধান উপদেষ্টা
সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

'ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে'—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

