বিএনপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ বৈঠকের কথা রয়েছে। গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তবে বৈঠকের সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে বলে আজ রোববার এক বার্তায় জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব জানিয়েছিলেন, বেলা ৩টায় বিএনপি, বিকাল সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা।
আজ প্রেস উইংয়ের বার্তায় জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে সবার আগে নয়, বরং সবার শেষে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের সময়সূচি বেলা ৩টা থেকে পরিবর্তন করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নেওয়া হয়েছে।
প্রেস সচিব জানান, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে বৈঠকে ডেকেছেন প্রধান উপদেষ্টা। আলাদাভাবে তিনটি বৈঠক হবে। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।
দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ বৈঠকের কথা রয়েছে। গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তবে বৈঠকের সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে বলে আজ রোববার এক বার্তায় জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব জানিয়েছিলেন, বেলা ৩টায় বিএনপি, বিকাল সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা।
আজ প্রেস উইংয়ের বার্তায় জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে সবার আগে নয়, বরং সবার শেষে বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের সময়সূচি বেলা ৩টা থেকে পরিবর্তন করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নেওয়া হয়েছে।
প্রেস সচিব জানান, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে বৈঠকে ডেকেছেন প্রধান উপদেষ্টা। আলাদাভাবে তিনটি বৈঠক হবে। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।
দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে আজ রোববার বিশেষ বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
৯২৭ কোটি টাকায় ২০০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী কোচ কেনার একটি প্রকল্প ৯ বছর পর বাতিল করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। চীনের একটি কোম্পানি থেকে কোচগুলো কেনার এই প্রকল্প বাতিল হয়েছে ঋণের শর্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায়।১১ ঘণ্টা আগে
সমাবেশে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, ‘সহকারী শিক্ষকদের ইতিহাস খুব পুরোনো না হলেও একেবারে কম নয়। ২০১৩ সাল থেকে এটা শুরু হয়। আমাদের অর্জন নেহায়েত কম নয়। তবে বেতনবৈষম্য আজও দূর হয়নি।১৬ ঘণ্টা আগে
দেশের বতর্মান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করতে আগামীকাল রোববার বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বৈঠক করবেন।১৮ ঘণ্টা আগে