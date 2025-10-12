Ajker Patrika
৪৮তম বিশেষ বিসিএসে উত্তীর্ণ ২ হাজার চিকিৎসককে দ্রুত নিয়োগের দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে রোববার আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. সাকলাইন রাসেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
দেশে চিকিৎসকসংকট নিরসনে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসে উত্তীর্ণ কিন্তু নিয়োগবঞ্চিত প্রায় দুই হাজার চিকিৎসককে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের ভাসকুলার সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সাকলাইন রাসেল।

আজ রোববার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি এ দাবি জানান।

সাকলাইন রাসেল বলেন, এই চিকিৎসকেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও নিয়োগবঞ্চিত। সরকার ইতিমধ্যে ৩ হাজার চিকিৎসককে নিয়োগ দিলেও অন্য ২ হাজারজনকে অবৈধভাবে অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে।

একসঙ্গে বেশি চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হলে ‘ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে’—সরকারের এ যুক্তিকে ‘ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক’ বলে মনে করছেন সাকলাইন রাসেল।

সাকলাইন বলেন, ইতিমধ্যে দেশে প্রায় ১৩ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। এই ২ হাজার চিকিৎসককে নিয়োগ দিলে কোনো সমস্যা হবে না, বরং জনগণ উপকৃত হবে। ৩৯তম বিসিএসে অতিরিক্ত ২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের নজির রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকার চাইলে এবারও একইভাবে অতিরিক্ত নিয়োগ দিতে পারে। নতুন বিসিএস পরীক্ষা আয়োজন সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাই বর্তমান উত্তীর্ণদের নিয়োগই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান।

সাকলাইন রাসেলের সঙ্গে একমত পোষণ করে ৪৮তম বিসিএসে উত্তীর্ণ চিকিৎসক ইসরাফিল আহম্মেদ বলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রায়ই উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসকসংকটের খবর আসে। কিন্তু একজন চিকিৎসককে দিনে ১৫০ থেকে ২০০ রোগী দেখতে হয়। এই অবস্থায় মানসম্মত সেবা দেওয়া সম্ভব নয়।

ইসরাফিল আহম্মেদ জানান, দেশের ৪৪৫টি উপজেলায় গড়ে তিন থেকে চারজন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন, যেখানে অন্তত ২০ থেকে ২৪ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন। সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেন্টালসহ ৩ হাজার ১২০ জন চিকিৎসককে নিয়োগ দিয়েছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়।

স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ১২ হাজার ৯৮০টি চিকিৎসক পদ শূন্য রয়েছে। এরই মধ্যে ৪৮তম (বিশেষ) বিসিএসের মাধ্যমে ডেন্টাল চিকিৎসক বাদে ২ হাজার ৮২০ জন চিকিৎসককে সহকারী সার্জন পদে সুপারিশ করা হয়েছে।

তবে ৪৪তম থেকে ৪৭তম বিসিএসের নিয়োগপ্রক্রিয়া অসমাপ্ত থাকায় ওই বিসিএসগুলোর অপেক্ষমাণ চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকে ৪৮তম বিসিএসে পুনরায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলে প্রায় ২ হাজার রিপিট প্রার্থী রয়েছেন।

