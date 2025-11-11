Ajker Patrika
জাতীয়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে তিন-চার দিনের মধ্যে সব পরিষ্কার জানা যাবে: আসিফ নজরুল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৩
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি

আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আইনগত সহায়তা প্রদান অধ্যাদেশ সংশোধনবিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি এ তথ্য জানান বলে আইন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে আমাদের একটা ঐক্যবদ্ধ নির্দেশনা দেবে—এ ধরনের প্রত্যাশা আমরা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশা করেই আমরা বসে থাকিনি। আমরা নিজেদের মতো কাজ করেছি। সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নিয়েছি, তা আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন।’

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘আমরা উপদেষ্টা পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ে এটা আলোচনা করছি। সব দলের প্রত্যাশার প্রতি সমন্বয় ঘটিয়ে দেশের ও জনগণের স্বার্থে যা করা দরকার, সেটাই আমরা করতে যাচ্ছি।’

মতবিনিময় সভায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পক্ষ থেকে আইনগত সহায়তা প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ এবং জুলাই সনদে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা, সাবেক জেলা জজ মোতাহার হোসেন, ব্লাস্টের নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন, আইন মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল কনসালট্যান্ট ব্যারিস্টার তানিম হোসেইন শাওন আইনটির প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে পরামর্শ দেন।

বিষয়:

আইন মন্ত্রণালয়অ্যাটর্নি জেনারেলআসিফ নজরুলউপদেষ্টা
