বিজয় দিবসে ৪ বিভাগে ‘সবার আগে বাংলাদেশ কনসার্ট’

বিজয় দিবসে ৪ বিভাগে ‘সবার আগে বাংলাদেশ কনসার্ট’
মহান বিজয় দিবস-২০২৬ উপলক্ষে দেশের চার বিভাগে ‘সবার আগে বাংলাদেশ কনসার্ট’ আয়োজনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ‘সবার আগে বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন’। আগামী ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে পর্যায়ক্রমে এসব কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে।
আগামী ১৬ ডিসেম্বর (বুধবার) ঢাকা বিভাগে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য প্রস্তাবিত আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আবদুল মোনায়েম মুন্না, রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও এহসান মাহমুদ।
পরদিন ১৭ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) চট্টগ্রাম বিভাগে কনসার্ট আয়োজন করা হবে। এ বিভাগের প্রস্তাবিত আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছেন শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন, গিয়াস উদ্দিন রিমন ও নাছির উদ্দীন নাছির।
এ ছাড়া ১৮ ডিসেম্বর (শুক্রবার) রাজশাহী বিভাগের কনসার্ট বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য প্রস্তাবিত আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছেন এস এম জিলানী ও আতিকুর রহমান রুমন।
সর্বশেষ ১৯ ডিসেম্বর (শনিবার) খুলনা বিভাগে কনসার্ট আয়োজন করা হবে। এ বিভাগের প্রস্তাবিত আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছেন রকিবুল ইসলাম বকুল, রাজিব আহসান ও জাহিদুল ইসলাম রনি।