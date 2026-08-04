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শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বাদে স্বাভাবিক বক্তব্য প্রচারে বাধা নেই: চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বাদে স্বাভাবিক বক্তব্য প্রচারে বাধা নেই: চিফ প্রসিকিউটর
নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার করা যাবে না বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার তাঁর চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচারের বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের আদেশ হলো—বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার করা যাবে না। বিদ্বেষমূলক কথা প্রচলিত বা আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই বলা যায় না।

আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘উনার স্বাভাবিক কথাবার্তার ওপর আমাদের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে উনি দণ্ডপ্রাপ্ত এবং উনার রায় কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেটাই সরকারের কাজ।’

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, উনি দেশে ফিরলে যদি আপিল করার আইনগত সুযোগ থাকে এবং উনি আপিল করেন, তবে আপিল নিষ্পত্তি সাপেক্ষে রায় কার্যকর হবে। আর যদি আপিলের সুযোগ না থাকে, তবে আইন অনুযায়ী রায় বাস্তবায়ন হবে। আইনের ২১ (২) বা ২১ (৩) ধারা অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হয় এবং এরপর আর আপিল করার সুযোগ নেই।

জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচারের সার্বিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে ব্রিফিংয়ে চিফ প্রসিকিউটর জানান, আগামী এক বছরের মধ্যে জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাগুলো তদন্ত ও বিচার শেষ করার লক্ষ্যে কাজ করছে প্রসিকিউশন।

বিষয়:

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধসাংবাদিকশেখ হাসিনা
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