মাদক-জুয়া প্রতিরোধে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক ও জুয়া প্রতিরোধে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা (তথ্য অফিসার) ফয়সল হাসান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক ও জুয়া প্রতিরোধে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।’
জানা গেছে, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন সংগ্রহ করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগকে প্রতিবেদন দাখিল করবে।
এর আগে ২০২৫ সালের ২১ জুলাই মাদক বিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম জোরদারে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডকুমেন্ট্রি ও থিম সং প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সেদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সপ্তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইংয়ের পরিচালক কাজী মো. আবু কাইয়ুম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচার ও সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি ডকুমেন্টারি ও থিম সং প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ দুটি উপকরণ দেখানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
নির্দেশনায় ওই বছরের ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি গুগল ফর্মে তথ্য প্রেরণ করতে বলা হয়। ওই চিঠিতে একটি গুগল ডক লিংক ও কিউআর কোডও সংযুক্ত করা হয়।
এর আগে ২০২২ সালে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মতো মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তার। তখন পরীক্ষামূলকভাবে কিছু স্কুল ও কলেজে এই কমিটি গঠন করা হয়। সফলতার অভিজ্ঞতা থেকে পরে তা দেশব্যাপী বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধারাবাহিকভাবে কমিটির কাঠামো নির্ধারণ, শিক্ষক-অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।
উল্লেখ্য, গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির প্রধান দায়িত্বের মধ্যে রাখা হয়েছিল— শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং মাদকবিরোধী একটি ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলা। এ কমিটি স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার, শ্রেণিভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করবে। পাশাপাশি পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণসহ নানা প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনে মাদকসংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা বা সন্দেহভাজন ঘটনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের মাদক থেকে দূরে রাখতে পরামর্শ, সহায়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতাও কমিটির অন্যতম কাজের অংশ। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং অন্য শিক্ষকদেরও এই কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।
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