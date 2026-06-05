Ajker Patrika
জাতীয়

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ: জরিপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ: জরিপ
২০২১ সালে ঢাকায় ইসরায়েল বিরোধী ও ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ। ছবি: আনাদোলু

বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিপক্ষে এবং নেতিবাচক অবস্থান রাখেন। বিপরীতে দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থনসূচক বা ইতিবাচক অবস্থান রাখেন। এমনটাই উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জনমত জরিপ সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের বিশ্লেষণে। এতে মোট ৩৬টি দেশ ও অঞ্চলে ইসরায়েল নিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

সাধারণত আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জনসাধারণ, গণমাধ্যম এবং নীতিনির্ধারকদের বোঝাপড়ায় সহায়তা করতে গবেষণা পরিচালনা করে পিউ রিসার্চ সেন্টার। যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা দেশকে কীভাবে দেখে, সে বিষয়ে আমরা নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বহু বছর ধরেই তারা ইসরায়েল সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত এবং বৈশ্বিক জনমত নিয়ে গবেষণা করে আসছে।

পিউ রিসার্চ ৩৬টি দেশ ও অঞ্চলে মোট ৪৪ হাজার ৬৫৭ জনের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করেছে। দেশ ও অঞ্চলগুলো হলো—আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ঘানা, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পেরু, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম।

চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জরিপটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যাতে প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মতামত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই বিশ্লেষণে ব্যবহৃত জরিপের প্রশ্ন, উত্তর এবং জরিপ পদ্ধতি এখানে পাওয়া যাবে। ৩৬টি দেশ ও অঞ্চল মিলিয়ে মধ্যম হিসেবে ৬৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ইসরায়েল সম্পর্কে নেতিবাচক মত পোষণ করেন। বিপরীতে ২৫ শতাংশের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে ইসরায়েল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে নেতিবাচক। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম। গাজায় জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

জরিপে উঠে এসেছে বাংলাদেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ ইসরায়েল রাষ্ট্র সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। এ ছাড়া, আরও ১৫ শতাংশ মানুষ কিছুটা নেতানিবাচক ধারণা পোষণ করেন। এখানে, আশ্চর্যের বিষয় হলো বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বেশ বড় একটি অংশই ইসরায়েল সম্পর্ক ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ৭৯ শতাংশের বেশি মানুষ ইসরায়েলের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

পিউ রিচার্সের তথ্য বলছে, বাংলাদেশের ৮ শতাংশ মানুষ ইসরায়েলের ব্যাপারে কিছু ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং খুবই ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন ৪ শতাংশ। এই দুই অংশ মিলিয়ে প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ ইসরায়েলের ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সব ইউরোপীয় দেশেও ইসরায়েল সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে নেতিবাচক মূল্যায়ন দেখা গেছে। ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং স্পেনে প্রায় অর্ধেক বা তারও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক জানিয়েছেন, ইসরায়েল সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। অন্যদিকে, জরিপে অন্তর্ভুক্ত সাব-সাহারান আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ইসরায়েল সম্পর্কে সবচেয়ে ইতিবাচক মতামতগুলোর কিছু পাওয়া গেছে।

বিষয়:

বাংলাদেশপাকিস্তানভারতজরিপইসরায়েল
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