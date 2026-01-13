৭টি দেশে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ৩২৮টি অ্যাপার্টমেন্ট-বাড়ি-দোকান, কোন দেশে কত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাত দেশে থাকা সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবের ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মোট ৩২৮টি অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি ও দোকান ক্রোকের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের বিদেশে থাকা এসব সম্পদ ক্রোকের নির্দেশনা চেয়ে আদালতে সাতটি আবেদন করেন। আবেদনের শুনানি শেষে যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত, দুবাই ও কম্বোডিয়ার এসব সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ দেন আদালত।
দুদকের আবেদন থেকে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ৪০টি, মালয়েশিয়ার ৪৭, থাইল্যান্ডের ২৩, ভিয়েতনামের ৩৩, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৯, দুবাইয়ে ৫৯ ও কম্বোডিয়ায় ১১৭টি অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি ও দোকান ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সাবেক এই মন্ত্রীর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের ৫৮০টি বাড়ি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান ঘুষ, দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করে দখলে রেখেছেন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করে সম্পদ অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তাঁর দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। মামলাগুলোরও তদন্ত কার্যক্রম চলছে।
সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত ও তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের গাড়িচালক ইলিয়াস তালুকদারের বাড়ির প্রতিবেশী ওসমান তালুকদারের বাড়ি থেকে বিভিন্ন দলিলপত্র উদ্ধার হয়। ওই সব দলিলপত্রে দেখা যায়, সাইফুজ্জামান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের দেশের বাইরে ৩২৮টি সম্পদ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এসব সম্পদ ফেরত আনা জরুরি। এ জন্য সেগুলো ক্রোকের নির্দেশ প্রয়োজন।
শুনানি শেষে আদালত ক্রোকের নির্দেশ দেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে দুদককে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।
