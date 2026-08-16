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উইন্ডশিল্ডে ফাটল, কাঠমান্ডুতে ১২৭ যাত্রী নিয়ে আটকা বিমানের ফ্লাইট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ০০: ১৫
উইন্ডশিল্ডে ফাটল, কাঠমান্ডুতে ১২৭ যাত্রী নিয়ে আটকা বিমানের ফ্লাইট
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

উড্ডয়নের পর কারিগরি ত্রুটির কারণে নেপালের কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে আটকা পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট। রোববার (১৬ আগস্ট) কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে। ফ্লাইটটিতে ১২৭ জন যাত্রী ছিল। পরে তাদের অন্য একটি ফ্লাইটে ঢাকায় নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কাঠমান্ডু কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, উড্ডয়নের আগে উড়োজাহাজটিতে কারিগরি ত্রুটি ধরা পড়ে। ফ্লাইটটির নম্বর ছিল বিজি৩৭২ এবং গন্তব্য ছিল ঢাকা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কাঠমান্ডু কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, রোববার বিকেল ৪টার দিকে ১২৭ যাত্রী নিয়ে উড়োজাহাজটি টার্মিনাল থেকে বের হওয়ার পর হঠাৎ এর উইন্ডশিল্ডে ফাটল দেখা যায়। এরপর ফ্লাইটটি বাতিল করে উড়োজাহাজটি আবার কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

ত্রুটিটি মেরামত করতে ঠিক কত সময় লাগবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয় বলে জানান ওই কর্মকর্তা। ফলে বিজি৩৭২ ফ্লাইটের যাত্রীদের ঢাকায় ফেরাতে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের এই কর্মকর্তা আরও জানান, কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় প্রতিদিন দুটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। বিজি৩৭২-এর ১২৭ যাত্রীকে পরবর্তী ফ্লাইট বিজি৩৭৪-এ ঢাকায় পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় পৌঁছাতে উড়োজাহাজটির প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগবে।

বিজি৩৭৪ ফ্লাইটটিতে ১০৭ জন যাত্রী রয়েছে। রোববার নেপালের স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে ফ্লাইটটির কাঠমান্ডু থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল।

এদিকে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিজি৩৭২-এর যাত্রীদের বিমানবন্দরের লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

উইন্ডশিল্ডে ফাটল দেখা দেওয়ার পর ফ্লাইটটি বাতিল করায় যাত্রীদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে ত্রুটিপূর্ণ উড়োজাহাজটি কবে নাগাদ মেরামত করে পুনরায় চালু করা যাবে, সে বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় জানানো হয়নি।

বিষয়:

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