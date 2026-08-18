Ajker Patrika
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সাবেক সেনাপ্রধান আজিজের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা করতে চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩২
সাবেক সেনাপ্রধান আজিজের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা করতে চিঠি
সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার আসামি সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদকে গ্রেপ্তারে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ‘রেড নোটিশ’ জারির জন্য ব্যবস্থা নিতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরোকে (এনসিবি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয় থেকে গতকাল সোমবার এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম চিঠি পাঠানোর বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, আজিজ আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। এই তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পর এনসিবিকে ‘রেড নোটিশ’ জারির জন্য চিঠি দিয়েছেন।

রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার ৪১ আসামি। এর মধ্যে ১১ জন গ্রেপ্তার আছেন। শেখ হাসিনা ও আজিজ আহমেদসহ বাকি ৩০ জন পলাতক।

বিষয়:

চিঠিসেনাপ্রধানগ্রেপ্তাররেড নোটিশ
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