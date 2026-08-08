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বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সের কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে উদ্‌যাপন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সের কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে উদ্‌যাপন
ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে শুক্রবার (৭ আগস্ট) উদ্‌যাপিত হয় বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সের কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সেস ফাউন্ডেশন আয়োজিত দ্বিতীয় বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সের ৫৪ তম কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

শুক্রবার (৭ আগস্ট) ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে শুক্রবার (৭ আগস্ট) উদ্‌যাপিত হয় বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সের কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে শুক্রবার (৭ আগস্ট) উদ্‌যাপিত হয় বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কোর্সের কমিশনিং ও ফেলোশিপ ডে। ছবি: সংগৃহীত

আজ শনিবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে সেনাবাহিনী প্রধান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, বিমানবাহিনী প্রধান হলেন এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন এবং নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে সামরিক ও বেসামরিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিষয়:

রাষ্ট্রপতিবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
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