Ajker Patrika
জাতীয়

সরকার কোনো দলকে এক্সট্রা সুবিধা দিচ্ছে না: প্রেস সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিফলিত করতে পারে’ শীর্ষক সংলাপে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: বাসস
‘রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিফলিত করতে পারে’ শীর্ষক সংলাপে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: বাসস

আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব দলের জন্য সমান সুযোগ বা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত রয়েছে। সরকার কোনো বিশেষ দলকে অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

আজ রোববার সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভারস আইজাবসের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব এ কথা বলেন। তিনি বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরে জানান, এ সময় নির্বাচনের প্রস্তুতি ও গণভোটের ‘হ্যাঁ’ ভোট নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

প্রেস সচিব জানান, ইইউ বাংলাদেশে একটি বড় আকারের পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশে এ নির্বাচন হবে ঐতিহাসিক। ইইউ অনেক দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠায় না। বাংলাদেশকে বন্ধু বিবেচনা করে তারা এবার প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার অধীনে হওয়া নির্বাচনে তারা কোনো পর্যবেক্ষক পাঠায়নি। কারণ, ইভারস আইজাবস বলেছেন, আগের তিনটি সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নির্বাচনের পরিস্থিতি নিয়ে ইইউ প্রতিনিধিদল ইতিবাচক বলে জানান প্রেস সচিব। তিনি জানান, ইভারস আইজাবস নির্বাচনের প্রস্তুতি, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। গণভোট নিয়ে কথা হয়েছে। ইইউ বলছে, ‘হ্যাঁ’ ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন হবে।

প্রেস সচিব বলেন, ইইউ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছে, তারা সারা দেশ সফর করবে।

শফিকুল আলম আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ইইউকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, আগামী নির্বাচন ও গণভোট খুবই সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য ও উৎসবমুখর নির্বাচন হবে। সরকার ও নির্বাচন কমিশন সুচারুভাবে নির্বাচন করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। নির্বাচন ঘিরে এখন পর্যন্ত ভালো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে। সরকার কোনো দলকে এক্সট্রা সুবিধা দিচ্ছে না।

বৈঠকে ইইউ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর জন্য প্রধান উপদেষ্টা ইইউকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলে জানান প্রেস সচিব। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ইইউ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলকে বলেছেন, এটা সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের সময় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবে। তা দিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করা যাবে। এটা একটি কেন্দ্রীয় অ্যাপের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে। সব কেন্দ্রে সিসিটিভি থাকবে।

পুরো আলোচনায় আওয়ামী লীগ ও তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব।

শফিকুল আলম জানান, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার জন্য সরকার প্রচারণা চালাবে বলে ইইউকে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রচার শুরু করছে সরকার এবং জনগণকে সচেতন করবে। এ নিয়ে সরকার আইনি পরামর্শ নিয়েছিল, সেখানে তাঁরা বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার ‘হ্যাঁ’ ভোট চাইতে পারে, এ নিয়ে আইনি কোনো প্রতিবদ্ধকতা নেই।

বিষয়:

ইউরোপীয় ইউনিয়ননির্বাচনজাতীয় নির্বাচনপ্রধান উপদেষ্টাপ্রেস সচিব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

ব্রেনের চিকিৎসা করতেন এইচএসসি পাস নুরুল, ৬ মাসের জেল

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

সাধ্যের মধ্যে দরকারি সব ওষুধ, পূর্ণতা পাচ্ছে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্বপ্ন

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

‘আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাই’, মাহফুজ আলমের পোস্ট

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

আজকের রাশিফল: বিদেশ থেকে কোনো ভালো খবর আসবে, সবকিছুতে যুক্তি খুঁজতে নেই

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

সম্পর্কিত

এস আলম গ্রুপের আরও ৪৩১.৬৯ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ

এস আলম গ্রুপের আরও ৪৩১.৬৯ শতাংশ জমি ক্রোকের নির্দেশ

চাঁদপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জালাল উদ্দিনের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

চাঁদপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জালাল উদ্দিনের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সরকার কোনো দলকে এক্সট্রা সুবিধা দিচ্ছে না: প্রেস সচিব

সরকার কোনো দলকে এক্সট্রা সুবিধা দিচ্ছে না: প্রেস সচিব

নির্বাচনের পর কী করবেন ড. ইউনূস, জানাল প্রেস উইং

নির্বাচনের পর কী করবেন ড. ইউনূস, জানাল প্রেস উইং