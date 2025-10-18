শাহজালাল বিমানবন্দরে নাশকতার প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে অবগত রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এসব ঘটনা গভীরভাবে তদন্ত করছে এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছে সরকার।
আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নাশকতা বা অগ্নিসংযোগের কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার তাৎক্ষণিক ও কঠোর পদক্ষেপ নেবে। কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা উসকানির মাধ্যমে জনজীবন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হবে না।’
অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, ‘যদি এই আগুন লাগার ঘটনাগুলো নাশকতা হয় এবং এর যদি উদ্দেশ্য আতঙ্ক ও বিভেদ তৈরি করা হয়, তবে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। কারণ আমরা যদি ভয়কে আমাদের বুদ্ধি ও সংকল্পের ওপর চেপে বসতে দিই, তখন নাশকতাকারীরাই সফল হবে।’
সরকার আশ্বস্ত করেছে, ‘বাংলাদেশ অতীতেও বহু কঠিন সময় অতিক্রম করেছে। এবারও আমরা ঐক্য, সংযম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে যেকোনো হুমকি মোকাবিলা করব। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’
সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে অবগত রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এসব ঘটনা গভীরভাবে তদন্ত করছে এবং মানুষের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছে সরকার।
আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নাশকতা বা অগ্নিসংযোগের কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার তাৎক্ষণিক ও কঠোর পদক্ষেপ নেবে। কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা উসকানির মাধ্যমে জনজীবন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হবে না।’
অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, ‘যদি এই আগুন লাগার ঘটনাগুলো নাশকতা হয় এবং এর যদি উদ্দেশ্য আতঙ্ক ও বিভেদ তৈরি করা হয়, তবে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। কারণ আমরা যদি ভয়কে আমাদের বুদ্ধি ও সংকল্পের ওপর চেপে বসতে দিই, তখন নাশকতাকারীরাই সফল হবে।’
সরকার আশ্বস্ত করেছে, ‘বাংলাদেশ অতীতেও বহু কঠিন সময় অতিক্রম করেছে। এবারও আমরা ঐক্য, সংযম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে যেকোনো হুমকি মোকাবিলা করব। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তদন্তে একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড।৩০ মিনিট আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় স্থগিত ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাত ৯টা থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কার্যক্রম চালু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মিরপুরের শিয়ালবাড়ির রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় এবং চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় লাগা আগুনের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির এই নেতা বলেন, সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ঘটনার কারণ নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য জননিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে।২ ঘণ্টা আগে