মেলা বন্ধ করা হয়েছে, আয়োজকদের খুঁজছে পুলিশ—আহত বিএনপি নেতাকে দেখতে গিয়ে ববি হাজ্জাজ

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দুর্বৃত্তের হামলায় আহত বিএনপি নেতা নুরুল ইসলামকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। এ সময় তিনি আহত নেতার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন।
আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে প্রতিমন্ত্রী হাসপাতালে যান এবং আহত নুরুল ইসলামের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ববি হাজ্জাজ বলেন, ১৭ বছর ধরে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা বিএনপির নিবেদিতপ্রাণ কর্মী নুরুল ইসলাম খুবই নৃশংস হামলার শিকার হয়েছেন। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত রয়েছে এবং অনেকগুলো সেলাই দিতে হয়েছে।
ববি হাজ্জাজ জানান, আহত নুরুল ইসলামের শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় এখনো তাঁর জবানবন্দি নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, হেলমেট পরা চার ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে হামলা চালান। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
ববি হাজ্জাজ বলেন, ঘটনাস্থলের পাশেই একটি মেলা বসানো হয়েছিল। সেই মেলা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। মেলাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই মেলার সঙ্গে জড়িত যাঁরা, পুলিশ তাঁদেরও খুঁজছে। এলাকার চিহ্নিত আসামি যাঁরা আছেন, তাঁদেরও খোঁজা হচ্ছে।
মোহাম্মদপুর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘কেউ অপরাধ করলে শাস্তি তার পেতেই হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেভাবে কাজ করছে, পুলিশ যেভাবে কাজ করছে, তার ভিত্তিতে আমি কনফিডেন্স নিয়ে বলছি—যত দ্রুত সম্ভব পুলিশ এই আসামিদের আইনের আওতায় আনবে।’
জেলা প্রশাসক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইউনিয়ন দুটির নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নতুন নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের মতামত, এলাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ জন্য পুনরায় গণশুনানির আয়োজন করা হবে।৩৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ পুলিশের ইউনিফর্মে আবারও পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী জেলা পুলিশ ও অধিকাংশ ইউনিটের সদস্যরা গাঢ় নীল রঙের শার্ট এবং খাকি রঙের ট্রাউজার পরবেন। তবে মহানগর পুলিশের (মেট্রোপলিটন) সদস্যদের জন্য শার্টের রং নির্ধারণ করা হয়েছে লাইট অলিভ।৩ ঘণ্টা আগে
মীর শাহে আলম জানান, শিবগঞ্জ-মোকামতলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জমি প্রদান, নিজ অর্থে জমি ক্রয়, প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যয় বহন এবং সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে আসছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৯৭ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন...৪ ঘণ্টা আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘জাতি গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হলো শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ। একটি আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য পাঠ্য বিষয় শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব অনস্বীকার্য।’৪ ঘণ্টা আগে