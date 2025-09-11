Ajker Patrika
জামায়াত আমিরের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াতের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দলটির নেতাদের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন। ছবি: জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াতের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দলটির নেতাদের সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন। ছবি: জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জামায়াতের কার্যালয়ে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, জামায়াত আমিরের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসানের উপস্থিতিতে এ বৈঠক হয়।

জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে তাঁরা বাংলাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতি রাশিয়ার দৃঢ় সমর্থন থাকবে বলে বৈঠকে জানান আলেকজান্ডার খোজিন। একই সঙ্গে বাংলাদেশে রাশিয়ার বিনিয়োগ আরও বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মস্কোয় অনুষ্ঠিতব্য এক আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সে জামায়াত আমিরকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

