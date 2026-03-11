মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে খলিলুর-ইসহাক দারের ফোনালাপ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। বুধবার (১১ মার্চ) মধ্যপ্রাচ্য সংকট, আঞ্চলিক পরিস্থিতি, শান্তি, স্থিতিশীলতাসহ দ্বিপক্ষীয় ইস্যুতে এই ফোনালাপ হয়।
পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ফোনালাপ নিয়ে ইসহাক দার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘মোহাম্মদ ইসহাক দারের আজ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ সময় তাঁরা মধ্যপ্রাচ্য এবং বৃহত্তর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপর এর প্রভাব, সেই সঙ্গে এর বিস্তৃত পরিণতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।’
এতে আরও জানানো হয়, ‘পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে উভয় পক্ষ দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার জন্য ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছে।’
