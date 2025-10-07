সাবেক গৃহায়ণমন্ত্রী মোকতাদিরের নামে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুনের সম্পদের বিবরণী জারির নোটিশ দিয়েছে দুদক।
আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার বিষয়টি জানিয়েছেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৩২৪ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি ও তাঁর নামে খোলা ছয়টি ব্যাংকের আটটি হিসাবে ২৪ কোটি ৮৯ লাখ ৭১ হাজার ৬৫৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসে।
অন্য দিকে তাঁর স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫০ লাখ ২ হাজার ৬০১ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।
এর আগে গত ১৫ মে সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।
গত বছরের ৩১ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর শেওড়াপাড়া এলাকা মোকতাদির চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুনের সম্পদের বিবরণী জারির নোটিশ দিয়েছে দুদক।
আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার বিষয়টি জানিয়েছেন।
দুদকের অভিযোগে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৩২৪ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি ও তাঁর নামে খোলা ছয়টি ব্যাংকের আটটি হিসাবে ২৪ কোটি ৮৯ লাখ ৭১ হাজার ৬৫৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসে।
অন্য দিকে তাঁর স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫০ লাখ ২ হাজার ৬০১ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।
এর আগে গত ১৫ মে সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।
গত বছরের ৩১ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর শেওড়াপাড়া এলাকা মোকতাদির চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জোর করে পদত্যাগ করানো অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালুর নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আজ মঙ্গলবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সাইয়েদ এ জেড মোরশেদ আলী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।৪৪ মিনিট আগে
ইউনেসকোর ৪৩তম সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেসকো) ২২২তম অধিবেশনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে...১ ঘণ্টা আগে
বিবৃতিতে বলা হয়, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বিএনপির শাসনামলের সময় দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ‘সর্বনিম্ন’ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়, যা সঠিক নয়। ১৯৯৫ সাল থেকে টিআই (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল) দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ প্রথম এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০০১ সালে...১ ঘণ্টা আগে
দেশের সব আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা নিয়মিত যথাযথভাবে হালনাগাদ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।২ ঘণ্টা আগে