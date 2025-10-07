Ajker Patrika
সাবেক গৃহায়ণমন্ত্রী মোকতাদিরের নামে দুদকের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুনের সম্পদের বিবরণী জারির নোটিশ দিয়েছে দুদক।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার বিষয়টি জানিয়েছেন।

দুদকের অভিযোগে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৩২৪ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি ও তাঁর নামে খোলা ছয়টি ব্যাংকের আটটি হিসাবে ২৪ কোটি ৮৯ লাখ ৭১ হাজার ৬৫৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসে।

অন্য দিকে তাঁর স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫০ লাখ ২ হাজার ৬০১ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।

এর আগে গত ১৫ মে সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী ফাহিমা খাতুনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

গত বছরের ৩১ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর শেওড়াপাড়া এলাকা মোকতাদির চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গত ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।

দুর্নীতিদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
