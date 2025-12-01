Ajker Patrika
অনেক উচ্চাভিলাষী সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের পক্ষে হজম কঠিন হতে পারে: পরিকল্পনা উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ০২
শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। ফাইল ছবি
শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। ফাইল ছবি

জুলাই–আগস্ট অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেওয়া ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার অনেক ‘উচ্চাভিলাষী’ সংস্কার করে ফেলেছে, নির্বাচিত সরকারের আমলে যেগুলোর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। আজ সোমবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই ঝুঁকির কথা তুলে ধরেন।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, ‘আমার ধারণা, অন্তর্বর্তী সরকার অনেক বেশি সংস্কার করে ফেলেছে। অনেক উচ্চাভিলাষী সংস্কার করেছে। নির্বাচিত সরকারের পক্ষে এত সংস্কার হজম করা একটু কঠিন হতে পারে। বেশির ভাগ সংস্কার কিংবা সংস্কারের নির্যাস গ্রহণ করবে বলে আশা করি।’

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ টেনে উপদেষ্টা বলেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটুকু দেওয়া হয়েছে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে বিষয়টি নতুন সরকারের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। কারণ, এখন ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত-জামিন, রিমান্ড বা দণ্ড কোনোটিই আর আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে নেই। নতুন সরকার অবশ্যই বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করবে।

সংস্কার কার্যক্রমের প্রভাব প্রসঙ্গে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘অধ্যাদেশের মাধ্যমে অনেক বড় বড় সংস্কার হচ্ছে। কখনো কখনো আমরাও এর পুরো প্রভাব বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এগুলো দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার কমিটির সুপারিশ ছিল এবং মন্ত্রণালয় থেকেও আমরা বহু প্রস্তাব এগিয়ে নিয়েছি।’

এর আগে এনইসি সম্মেলনকক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ১২টি নতুন ও পাঁচটি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৪৫১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা, বৈদেশিক ঋণ ৫ হাজার ৬০৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৭৯ কোটি ৩১ লাখ টাকা।

