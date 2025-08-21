Ajker Patrika
> জাতীয়

প্রবাসীদের ভোট

জাপান গেছেন সচিব, কানাডা যাচ্ছেন সিইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ফাইল ছবি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ফাইল ছবি

চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানে এবং সেপ্টেম্বরের শুরুতে কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা চালু হচ্ছে। ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিংয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ ইতিমধ্যে জাপানে গেছেন। আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন যাচ্ছেন কানাডায়।

জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে জাপানের টোকিও, কানাডার টরন্টো ও অটোয়ায় কারিগরি টিমের যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং প্রশিক্ষণের কাজ শেষ হয়েছে। অনেককে এনআইডি দেওয়ার ট্রায়ালও চলছে।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জাপানে গেছেন। সেখানে তিনি কারিগরি টিমের যন্ত্রপাতি স্থাপন, দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণের বিষয়টি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করবেন।

চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে কানাডা যাচ্ছেন সিইসি। সফরসূচি অনুযায়ী তিনি ২৮ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কানাডায় থাকবেন। ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি সেবার কাজ উদ্বোধন করবেন। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন লালমনিরহাটের জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. লুৎফুল কবির সরকার। তাঁরা সেখানে প্রবাসীদের ভোটার নিবন্ধন বিষয়ে মতবিনিময় সভা করবেন। কানাডায় ১০ আগস্ট থেকে কারিগরি টিম কাজ করছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এনআইডি সেবা কার্যক্রম চলছে।

