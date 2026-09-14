Ajker Patrika
En
জাতীয়

হামের টিকা পাঁচ মাসে পেয়েছে দুই কোটি শিশু

বাসস, ঢাকা  
হামের টিকা পাঁচ মাসে পেয়েছে দুই কোটি শিশু
ফাইল ছবি

চলমান হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচির আওতায় গত পাঁচ মাসে সারা দেশে ১ কোটি ৯৭ লাখ ৭১ হাজার ৭২০ শিশু টিকা নিয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার থেকে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষের দিকে দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সরকার দ্রুততার সঙ্গে ৫ এপ্রিল প্রথম দফায় ১৮ জেলার ৩০ উপজেলায় জরুরি টিকাদান কর্মসূচি শুরু করে। দ্বিতীয় দফায় ১২ এপ্রিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি সিটি করপোরেশনে (ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ) এবং সর্বশেষ তৃতীয় দফায় ২০ এপ্রিল থেকে সারা দেশে একযোগে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়, যা এখনো চলমান রয়েছে। তবে দেশে এখনো হামের প্রাদুর্ভাব থাকায় আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে হাম প্রতিরোধে সরকার আবারও নতুন করে ব্যাপকভাবে টিকা ক্যাম্পেইন শুরু করতে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রথমে এই কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের নানা উদ্যোগ গ্রহণের কারণে শিশুদের টিকা গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ১০৯ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছায়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৬৪ শিশুকে হাম-রুবেলার টিকা দেওয়া। কিন্তু ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেখা গেছে, সারা দেশে ১ কোটি ৯৭ লাখ ৭১ হাজার ৭২০ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে হাম-রুবেলার টিকার সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বরিশাল বিভাগে ১১ লাখ ১০ হাজার ৬৯৮, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৮ লাখ ৪১ হাজার ৯২৪, ঢাকা বিভাগে ৪৯ লাখ ১৯ হাজার ৯১৩, খুলনা বিভাগে ১৬ লাখ ৯৫ হাজার ৭৭৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৫ লাখ ৩০ হাজার ৯১৬, রাজশাহী বিভাগে ২২ লাখ ১৩ হাজার ১৯৭, রংপুর বিভাগে ২০ লাখ ৭৩ হাজার ৪৮৮ এবং সিলেট বিভাগে ১৩ লাখ ৮৫ হাজার ৮০৫ শিশুকে হাম-রুবেলার টিকা দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে সিটি করপোরেশন এলাকায় বরিশাল সিটি করপোরেশনে ৪৪ হাজার ১১৯, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৮৭০, কুমিল্লা সিটি করপোরেশনে ৪৮ হাজার ৬৪৩, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৬৮৮, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৪ লাখ ১৮ হাজার ৯৭২, গাজীপুর সিটি করপোরেশনে ২ লাখ ৬ হাজার ৯২৭, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে ৮৩ হাজার ৬৯৭, খুলনা সিটি করপোরেশনে ৯৬ হাজার ৭৯২, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনে ৬২ হাজার ৩০৫, রাজশাহী সিটি করপোরেশনে ৬৩ হাজার ৫৯, রংপুর সিটি করপোরেশনে ৮২ হাজার ২৫৩ এবং সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় ৭২ হাজার ৩৪৯ শিশু হাম-রুবেলার টিকা নিয়েছে।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. জাহিদ রায়হান বলেন, শিশুদের টিকা দেওয়া একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে ব্যাপকভাবে শিশুদের হামের টিকা দেওয়ার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, এটা সরকারের বাড়তি তৎপরতা। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, যাতে কোনো শিশু টিকা গ্রহণ থেকে বাদ না পড়ে।

বিষয়:

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়টিকাস্বাস্থ্য অধিদপ্তরহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত