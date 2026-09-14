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বিএনপির নেতাকর্মীরা বিশৃঙ্খলা করলে লাভ হবে ‘গুপ্ত ও পলাতক বাহিনীর’: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
বিএনপির নেতাকর্মীরা বিশৃঙ্খলা করলে লাভ হবে ‘গুপ্ত ও পলাতক বাহিনীর’: সমাজকল্যাণমন্ত্রী
ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, দল না থাকলে পদের কোনো দাম নেই। শৃঙ্খলা না থাকলে কোনো সংগঠন সামনে এগোতে পারে না উল্লেখ করে তিনি দলের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার মধ্যরাতে লালমনিরহাট জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, দেশ যখনই কঠিন সংকটে পড়ে, তখন দেশের মানুষ উত্তরণের দায়িত্ব বিএনপির ওপর দেয়। সংকটকালে দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষায় সঠিক নেতৃত্ব দেওয়াই বিএনপির প্রধান দায়িত্ব।

দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত জরুরি বলে উল্লেখ করেন ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, সামনে কঠিন সময় পার করতে হবে। বিএনপির নেতাকর্মীরা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করলে তার চূড়ান্ত লাভ হবে ‘গুপ্ত ও পলাতক বাহিনীর’।

লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লালমনিরহাট-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজিব প্রধান, লালমনিরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য রোকন উদ্দিন বাবুলসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বক্তব্য দেন।

জেলার পাঁচ উপজেলার বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

লালমনিরহাটবিএনপিমন্ত্রী
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