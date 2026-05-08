পৌরসভা হলো পেকুয়া, সীমানা বাড়ল শিবগঞ্জ পৌরসভার

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকার। এ ছাড়া বগুড়ার শিবগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাবও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
এই সভায় বগুড়া সিটি করপোরেশনসহ নতুন উপজেলা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার পেকুয়া ইউনিয়নের পেকুয়া মৌজা ও মেহেরনামা মৌজাকে নিয়ে পেকুয়া পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।
বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, স্থানীয় আয়ের উৎস, অকৃষি পেশার শতকরা হার এবং এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্বসহ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হওয়ায় পেকুয়া পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।
এ ছাড়া বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শিবগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ, জাহাঙ্গীরাবাদ, চাঁদনিয়া শিবগঞ্জ, উথলী, নারায়ণপুর, সন্ন্যাসী ধোন্দাকোলা; শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার ইউনিয়নের নাটমরিচাই এবং শিবগঞ্জ উপজেলার রায়নগর ইউনিয়নের আঁচলাই এই ৮টি মৌজাকে শিবগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করে শিবগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।
হজযাত্রীদের সাবলীল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে হজের অনুমতি গ্রহণ এবং হজের সব বিধিবিধান প্রতিপালনের আহ্বান জানিয়েছে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশি হজযাত্রীদেরও দাপ্তরিক প্রক্রিয়ায় হজ পারমিট (অনুমতিপত্র) গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সুফল পাওয়ায় স্থানীয় সরকারের (সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা, ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচনেও এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংশোধনের পরিকল্পনা করছে ইসি।১১ ঘণ্টা আগে
রাতে রাজধানীর একটি ফাঁকা মোড়। ট্রাফিক সংকেতে লাল বাতি জ্বলছে। ট্রাফিক পুলিশ নেই দেখে ওই সংকেত অমান্য করে গাড়ি নিয়ে মোড় পার হলেই মামলা থেকে আর নিস্তার নেই। সকাল হওয়ার আগেই গাড়ির মালিকের মোবাইলে চলে যাবে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের মামলা। এ ছাড়া ফুটপাতে মোটরসাইকেল চালানো, যেখানে-সেখানে পার্কিং...১১ ঘণ্টা আগে
বৃষ্টি কম হওয়ায় পানি কমছে হাওরে। নদীর পানিও নিচে নামছে। আর তাই হাওরাঞ্চলে জাগতে শুরু করেছে এত দিন ডুবে থাকা বোরো ধান। তবে এর বেশির ভাগই পচে গেছে। তার থেকে বেছে বেছে কেটে তোলার চেষ্টা করছেন কৃষকেরা। আর যাঁরা ধান কাটতে যাননি, তাঁরা গতকাল বৃহস্পতিবার কড়া রোদে আগের কাটা ধান শুকাতে ব্যস্ত সময়...১১ ঘণ্টা আগে