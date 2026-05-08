Ajker Patrika
জাতীয়

পৌরসভা হলো পেকুয়া, সীমানা বাড়ল শিবগঞ্জ পৌরসভার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১১: ৪৮
পৌরসভা হলো পেকুয়া, সীমানা বাড়ল শিবগঞ্জ পৌরসভার
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ফাইল ছবি

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকার। এ ছাড়া বগুড়ার শিবগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাবও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।

এই সভায় বগুড়া সিটি করপোরেশনসহ নতুন উপজেলা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আজ শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার পেকুয়া ইউনিয়নের পেকুয়া মৌজা ও মেহেরনামা মৌজাকে নিয়ে পেকুয়া পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বিদ্যমান বিধি অনুযায়ী জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, স্থানীয় আয়ের উৎস, অকৃষি পেশার শতকরা হার এবং এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্বসহ পৌরসভা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হওয়ায় পেকুয়া পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

এ ছাড়া বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শিবগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ, জাহাঙ্গীরাবাদ, চাঁদনিয়া শিবগঞ্জ, উথলী, নারায়ণপুর, সন্ন্যাসী ধোন্দাকোলা; শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার ইউনিয়নের নাটমরিচাই এবং শিবগঞ্জ উপজেলার রায়নগর ইউনিয়নের আঁচলাই এই ৮টি মৌজাকে শিবগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করে শিবগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারপেকুয়াসরকারচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

‘পুশইন’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

বৈধ প্রক্রিয়ায় হজের অনুমতিপত্র গ্রহণের পরামর্শ

বৈধ প্রক্রিয়ায় হজের অনুমতিপত্র গ্রহণের পরামর্শ

পৌরসভা হলো পেকুয়া, সীমানা বাড়ল শিবগঞ্জ পৌরসভার

পৌরসভা হলো পেকুয়া, সীমানা বাড়ল শিবগঞ্জ পৌরসভার

কমিশনের প্রস্তুতি: পোস্টার থাকছে না স্থানীয় নির্বাচনেও

কমিশনের প্রস্তুতি: পোস্টার থাকছে না স্থানীয় নির্বাচনেও

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা