Ajker Patrika
জাতীয়

সিম কার্ডের কর প্রত্যাহার আংশিক স্বস্তি, পূর্ণ সমাধান নয়: মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিম কার্ডের কর প্রত্যাহার আংশিক স্বস্তি, পূর্ণ সমাধান নয়: মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

মোবাইলের নতুন সিম কার্ডের ওপর আরোপিত ৩০০ টাকা কর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। তবে এই পদক্ষেপ আংশিক স্বস্তির হলেও টেলিযোগাযোগ খাতকে সত্যিকার অর্থে গ্রাহকবান্ধব করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সমাধান নয় বলে মনে করে সংগঠনটি।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় বাজেট ঘোষণার পর এক সংবাদ বার্তায় সংগঠনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সিম কর প্রত্যাহারের ফলে নতুন সংযোগ গ্রহণ সহজ হবে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, শিক্ষার্থী এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য এটি একটি বড় স্বস্তি বয়ে আনবে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা যেমন মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শিক্ষা ও ই-গভর্নেন্স ব্যবহারে গতি আসবে।

৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট মন্ত্রিসভায় অনুমোদন৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

তবে মহিউদ্দিন আহমেদ একই সঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, শুধুমাত্র সিম কর প্রত্যাহার করলেই গ্রাহকদের প্রকৃত স্বস্তি নিশ্চিত হবে না। বর্তমানে মোবাইল সেবা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর যে উচ্চ হারে ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য কর আরোপিত রয়েছে, তা গ্রাহকদের ওপর একটি বড় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ খাতকে সত্যিকার অর্থে গ্রাহকবান্ধব করতে হলে মোবাইল সেবার ওপর আরোপিত অতিরিক্ত কর হ্রাস করতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় নেটওয়ার্কের মান উন্নত করতে হবে। ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো সম্প্রসারণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

মোবাইলের সিম কার্ডে ৩০০ টাকা কর প্রত্যাহারের প্রস্তাবমোবাইলের সিম কার্ডে ৩০০ টাকা কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব

মহিউদ্দিন আহমেদ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ খাতে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি, যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত সেবা পেতে পারে।

বিষয়:

মোবাইল ফোনমুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনবাজেটবাজেট ২০২৬-২৭
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত